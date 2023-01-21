18-летний нападающий Мукоко продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

«Боруссия» из Дортмунда на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Юссуфой Мукоко.

Новое соглашение с 18-летнимм нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.

Мукоко дебютировал в составе первой команды «Боруссии» в нынешнем сезоне и провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Его прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.