16-летний Ваннер стал самым молодым дебютантом «Баварии» в бундеслиге

«Бавария» в матче 18-го тура чемпионата Германии принимает менхенгладбахскую «Боруссию».

На 75-й минуте на поле в составе мюнхенцев вышел Пауль Ваннер. Немецкий полузащитник стал самым молодым игроком клуба в матче бундеслиги в возрасте 16 лет и 15 дней.

Ранее самым молодым игроком «Баварии» в матче бундеслиги был Джамал Мусиала (17 лет 115 дней).

В текущем сезоне за молодежку «Баварии» Ваннер провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.