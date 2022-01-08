16-летний Ваннер стал самым молодым дебютантом «Баварии» в бундеслиге
«Бавария» в матче 18-го тура чемпионата Германии принимает менхенгладбахскую «Боруссию».
На 75-й минуте на поле в составе мюнхенцев вышел Пауль Ваннер. Немецкий полузащитник стал самым молодым игроком клуба в матче бундеслиги в возрасте 16 лет и 15 дней.
Ранее самым молодым игроком «Баварии» в матче бундеслиги был Джамал Мусиала (17 лет 115 дней).
В текущем сезоне за молодежку «Баварии» Ваннер провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
? Paul #Wanner gibt mit 16 Jahren und 15 Tagen sein #Bundesliga-Deb?t und l?st @JamalMusiala (17 Jahre, 115 Tage) als j?ngsten BL-Spieler des #FCBayern ab. #MiaSanMia pic.twitter.com/hY5S4L5EA7— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) January 7, 2022
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