16-летний нападающий «Боруссии» Мукоко выбыл до конца сезона из-за травмы

Молодой нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко не сможет выйти на поле до конца текущего сезона, сообщает Twitter клуба.

Мукоко получил травму связок стопы во время тренировки молодежной сборной Германии и уже не сможет выйти на поле в этом сезоне.

?? Youssoufa #Moukoko f?llt mit einer B?nderverletzung im Fu? f?r den Rest der Saison aus.



Gute Besserung, Junge! ? pic.twitter.com/EBhMlF0x1c – Borussia Dortmund (@BVB) April 5, 2021

16-летний нападающий перешел в систему дортмундской «Боруссии» в 2016 году. В сезоне 2020/2021 он провел за основную команду 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.