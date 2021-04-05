16-летний нападающий «Боруссии» Мукоко выбыл до конца сезона из-за травмы
15:55
Молодой нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко не сможет выйти на поле до конца текущего сезона, сообщает Twitter клуба.
Мукоко получил травму связок стопы во время тренировки молодежной сборной Германии и уже не сможет выйти на поле в этом сезоне.
16-летний нападающий перешел в систему дортмундской «Боруссии» в 2016 году. В сезоне 2020/2021 он провел за основную команду 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
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