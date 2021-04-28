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Футбол для дружбы. Новый сезон

Юные участники из 211 стран и регионов установят новый Мировой рекорд Гиннесса

Сегодня, 12:00
Стартует 9-й сезон «Футбол для дружбы».
Стартует 9-й сезон «Футбол для дружбы».
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8 апреля 2021 года ПАО «Газпром» запустил Девятый сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», который пройдет онлайн с 14 по 29 мая 2021 года.

Впервые в истории состоится Форум послов «Футбола для дружбы», где представители академий и журналисты со всего мира соберутся в Стамбуле накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, чтобы обсудить вопросы развития детского спорта.

— «Футбол для дружбы» — уникальная программа, которая дает детям со всего мира возможность окунуться в межкультурную среду без барьеров, подружиться с ровесниками из противоположных точек земного шара, прививает им общечеловеческие ценности и дает возможность быть услышанными. Это важные элементы в воспитании будущих мировых лидеров, — говорит Робин О'Дэй, директор ирландской академии О'Дэй.

В этом году «Футбол для дружбы» вновь объединит онлайн девочек и мальчиков из 211 стран и регионов. Юные футболисты 12—14 лет объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате. Он пройдет на базе футбольного симулятора F4F World, доступного бесплатно на 27 языках на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS. Юные журналисты будут освещать мероприятия программы в составе Международного детского пресс-центра и расскажут сверстникам о ключевых ценностях программы: дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести.

«Футбол для дружбы» совершит официальную попытку установить третий Мировой рекорд Гиннесса. Два уже установленных ранее — это самая многонациональная футбольная тренировка и самое массовое онлайн-мероприятие в истории.

«Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше шести миллионов сторонников.

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 1214 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, они объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

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