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Футбол для дружбы. Новый сезон

Юные футболисты из 211 стран и регионов примут участие во Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы»

Сегодня, 00:00
«Футбол для дружбы». «Футбол для дружбы». Фото photo.khl.ru
«Футбол для дружбы».
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25 апреля, в Международный день футбола и дружбы, состоялась жеребьевка Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы»-2021.

В ходе Открытой жеребьевки были определены 32 сборные Всемирного онлайн-чемпионата Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». 27—29 мая Юные футболисты из 211 стран и регионов будут соревноваться за звание чемпионов мира в составе международных сборных.

Ведущими жеребьевки стали Юные послы проекта, Aнанья Камбодж из Индии и Юсуф Моаззам из Пакистана, Шикейли Асенсьон из Арубы и Алинур Габиденулы из Казахстана, которые определили составы 32 сборных Дружбы. Сформировано в общей сложности восемь групп. В состав каждой вошли четыре команды, названные в честь редких и исчезающих видов животных. Открытая жеребьевка доступна в записи на канале программы на YouTube.

 

В 2021 году Всемирный онлайн-чемпионат пройдет на платформе многопользовательского симулятора Football for Friendship World, разработанного специально для программы, доступного бесплатно на 27 языках на платформах MS Windows, Apple, macOS, Android и iOS. Каждая сборная состоит из шести игроков. Продолжительность одной игры — два тайма по 3,5 минуты. До 1 мая футбольные академии по всему миру могут номинировать в качестве игроков девочек и мальчиков в возрасте 12—14 лет.

Финальные мероприятия Девятого сезона пройдут онлайн с 14 по 29 мая. Отборочные матчи Всемирного онлайн-чемпионата пройдут 27 и 28 мая, а финал состоится 29 мая. Одновременно в Стамбуле 29 мая пройдет Форум послов «Футбола для дружбы», приуроченный к финалу Лиги чемпионов УЕФА. На форуме соберутся представители футбольных академий и журналисты со всего мира для обсуждения вопросов развития детского футбола.

В этом году «Футбол для дружбы» совершит официальную попытку установить третий Мировой рекорд Гиннесса. Два уже установленных ранее — это самая многонациональная футбольная тренировка и самое массовое онлайн-мероприятие в истории.

— Когда мой отец впервые посоветовал мне принять участие в «Футболе для дружбы», я не сразу понял, что это значит. Но когда стал искать информацию, то осознал, что речь идет о гораздо большем, чем о простой игре. Во-первых, это справедливость. Во-вторых, футбол сеет не раздор, а дружбу. В-третьих, лучший способ играть — это регулярные тренировки. Я действительно много тренируюсь. Когда я только начал играть, все мои товарищи по команде были лучше меня по крайней мере в три раза. Я начал много работать над собой, пока не попал в первую команду, и даже стал в ней лучшим. Я научился никогда не сдаваться. И, в-четвертых, когда узнал, что буду участвовать в этом замечательном проекте, — это будто мечта сбылась. Спасибо за все, — рассказывает 14-летний Мухаммед И Джаллоу из Гамбии.

«Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше шести миллионов сторонников.

«Футбол для дружбы».
«Футбол для дружбы».

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 1214 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, они объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

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