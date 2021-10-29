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Статьи   //    Футбол   //    Футбол для дружбы. Новый сезон
Футбол для дружбы. Новый сезон

Шик, блеск, красота!

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Впервые в истории футбола был вручен необычный приз, инициатором выступил партнер чемпионата Европы ПАО «Газпром». Впервые в истории футбола был вручен необычный приз, инициатором выступил партнер чемпионата Европы ПАО «Газпром». Форвард сборной Чехии Патрик Шик.
Впервые в истории футбола был вручен необычный приз, инициатором выступил партнер чемпионата Европы ПАО «Газпром».
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Впервые в истории футбола официальный приз выполнен в виде NFT-токена, созданного по инициативе ПАО «Газпром» известным художником Покрасом Лампасом.

Прошедший летом нынешнего года Евро-2020 с самого начала задумывался как очень необычный, даже инновационный турнир — его матчи проходили по всему континенту. И свое предназначение чемпионат выполнил, став праздником для сотен тысяч болельщиков по всему Старому Свету.

И очень символично, что на этом турнире впервые в истории был вручен необычный приз, инициатором выступил партнер чемпионата Европы ПАО «Газпром». Трофей автору лучшего гола представляет собой NFT-токен — это первая в истории мирового футбола цифровая награда. Ее физическим прототипом стала арт-инсталляция, созданная известным российским художником-каллиграфутуристом Покрасом Лампасом.

— Этот проект стал возможен только благодаря поддержке «Газпрома», который является официальным партнером Евро-2020, — отметил Лампас в интервью «СЭ». — В основе любого сотрудничества лежат общие ценности и, конечно, визионерский взгляд на технологии, на будущее. Надо не следовать моде, а задавать ее. В нашем случае появилась возможность оставить след в истории мирового футбола — это, мне кажется, уникальный шанс. И я рад сделать это вместе с «Газпромом». Наше сотрудничество выстроено на доверии, взаимопонимании и уважении друг к другу, это изначально не какой-то коммерческий проект.

Инновационному турниру — инновационный приз

Для создания арт-объекта Лампас вручную расписал 432 мяча. Трофей впервые был представлен Лампасом на стенде ПАО «Газпром» футбольной деревни Санкт-Петербурга. В нем зашифрованы названия Евро-2020, «Газпрома», Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» и продвигаемых ею Девяти ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Художник изначально хотел показать, что каждый из более чем 400 мячей может быть уникальным — для этого он старался максимально экспрессивно использовать краски, элементы каллиграфии.

Одной из отличительных черт прошедшего Евро-2020 стала отменная результативность. За 51 матч команды забили 142 гола — почти по три за игру в среднем. По пять из этих мячей провели чешский форвард Патрик Шик и знаменитый португалец Криштиану Роналду, но звания лучшего бомбардира удостоился не CR7, а нападающий немецкого «Байера», потому что из его пяти точных ударов лишь один был нанесен с 11-метровой отметки.

При этом самый красивый мяч всего чемпионата тоже забил Шик. Можно назвать его гол шикарным — и это не будет считаться каламбуром. Все случилось уже в игре 1-го тура против Шотландии в Глазго. На 52-й минуте чех подхватил мяч неподалеку от центрального круга после атаки, заблокированной партнерами. И, оценив обстановку, первым же касанием отправил его в ворота, из которых неосмотрительно вышел голкипер.

Гол, забитый ударом с 45,5 метра, стал самым дальним на турнире начиная с 1980 года. После Евро команда из 16 экспертов УЕФА, в которую входят, например, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, известные в прошлом футболисты Эстебан Камбьяссо, Аитор Каранка, Робби Кин и другие, выбрала топ-10 забитых мячей. А в финале за них голосовали уже болельщики — было подано более 800 тысяч голосов, и победителем стал гол Шика.

Впервые в истории футбола был вручен необычный приз, инициатором выступил партнер чемпионата Европы ПАО «Газпром».
Впервые в истории футбола был вручен необычный приз, инициатором выступил партнер чемпионата Европы ПАО «Газпром».

Трофей и дружба

Но еще до этого сама инсталляция, положенная в основу приза, навсегда прекратила существование как физический объект. Ее разобрали на отдельные мячи, которые в ночь с 10 на 11 июля, перед финалом Евро-2020, были развезены по всем 11 городам, принимавшим матчи, и спрятаны на улицах. Жители и гости Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи могли следить за страницами проекта в соцсетях, найти мячи и тоже стать обладателями частички трофея. Голограмма приза передана в экспозицию штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне, а сам он отныне существует только в цифровом виде.

А Юные журналисты «Футбола для дружбы» в ходе Евро освещали матчи в каждой стране-хозяйке, а также проходили онлайн-обучение в рамках программы. Они трудились в составе новостного бюро во всех 11 городах турнира.

В программу их работы также входило посещение занятий в Школе «Девяти ценностей». Каждый из 145 участников программы посетил один матч в своей стране, шесть занятий в школе, подготовил один репортаж о матче, дал прогноз на лучший гол турнира и поделился своими лайфхаками мобильной журналистики.

В Петербурге участники программы, помимо Лампаса, встретились с футболистками женской команды «Зенит» — Ксенией Цыбутович и Татьяной Мориной. А еще взяли интервью у министра спорта РФ Олега Матыцина, бывшего форварда «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина и еще у двух футболисток «Зенита» — Алены Беляевой и Екатерины Пантюхиной.

Ребята, получившие самые высокие оценки в своих странах, были признаны лучшими Юными журналистами «Футбола для дружбы». Ими стали: Ниджат Тагизаде (Баку), Нития Хандельваль (Копенгаген), Джексон Гиллиган (Лондон), Кристина Бастрон (Мюнхен), Тео Роназеки (Будапешт), Марко Д'Ахилле (Рим), Лола Флор (Амстердам), Лука Лие (Бухарест), Данис Ганцев (Санкт-Петербург), Иван Артамоновс (Глазго) и Амадор Лопес Блеса (Севилья).

Форвард сборной Чехии Патрик Шик.
Форвард сборной Чехии Патрик Шик.

«Никогда ничего подобного не видел»

Итак, 15 октября уникальный NFT-трофей за лучший гол Евро-2020 на специальной церемонии, прошедшей в режиме видеоконференции, был вручен чешскому форварду Патрику Шику.

— «Газпром» — современная и технологичная компания, — отметил начальник департамента, пресс-секретарь Председателя правления компании Сергей Куприянов. — Соединив спорт, высокие технологии и искусство и создав первый спортивный трофей такого рода, мы провели наглядную параллель с нашей уникальной производственной технологичностью.

Ведущим вечера стал известный российский телекомментатор Денис Казанский. Зрители увидели ролик с самыми яркими моментами Евро-2020, а затем им напомнили историю создания трофея за лучший гол турнира и показали, как участники интерактивного квеста искали мячи от Покраса Лампаса в своих городах.

Счастливых обладателей кусочков истории интервьюировали Юные журналисты проекта «Футбол для дружбы», которые затем присоединились к Казанскому по видеосвязи. После этого к студии подключились Покрас Лампас с Шиком, и состоялась историческая передача лауреату NFT-токена.

— Горжусь, что первым в истории футбола получил такой трофей, — сказал Шик. — Честно говоря, никогда ничего подобного раньше не видел.

Также победителя поздравил директор УЕФА по маркетингу Ги-Лоран Эпштейн. Кроме того, в ходе церемонии был презентован центральный фрагмент NFT-трофея — черно-золотой футбольный мяч с орбитами из названия «Футбола для дружбы» и его Девяти ценностей: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

— Я нашел свое вдохновение в идее проекта, в ее соответствии Девяти ценностям, которые мы разделяем с «Газпромом» и «Футболом для дружбы» — подчеркнул Покрас Лампас. — Эти ценности объединяют мир, как и футбол.

Напомним, что Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется «Газпромом» с 2013 года. За это время она охватила 211 стран и регионов, объединила более 16 тысяч участников, среди которых молодые футболисты и журналисты в возрасте 12-14 лет. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные национальные федерации, ведущие клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики и деятели искусства.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Динамо 0
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Антон Бабошин все материалы автора
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