Фрагменты арт-инсталляции, ставшей прототипом первого в мире NFT-трофея, появятся на улицах городов-хозяев Евро-2020

ПАО «Газпром», официальный партнер чемпионата Европы, выступил с инициативой абсолютно новой награды за лучший гол Евро-2020. Трофей в формате NFT — первая в истории мирового футбола цифровая награда, соединившая в себе физическое восприятие и цифровые технологии.

Физическим прототипом футбольного NFT-трофея стала арт-инсталляция известного российского художника-каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Накануне финала Евро-2020, в ночь с 10 на 11 июля, мячи, вошедшие в состав арт-инсталляции, появятся на улицах 11 городов проведения чемпионата. Мячи будут ждать своих будущих хозяев возле достопримечательностей, популярных мест отдыха и спортивных объектов Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи.

27 июня единая арт-инсталляция из 432 футбольных мячей на стенде ПАО «Газпром» футбольной деревни Санкт-Петербурга была разобрана на мячи, каждый из которых неповторим как произведение современного искусства. При этом физический объект уже никогда не повторится в том виде, в котором он был создан и просуществовал на стенде ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге, и будет сохранен только в форме NFT-токена, который наряду с одним из мячей достанется автору лучшего гола турнира.

«Наш проект демонстрирует мультидисциплинарность современного художника — начиная с публичной арт-инсталляции, основанной на расписанных вручную составных объектах, проект трансформируется в технологичный цифровой токен, параллельно рассказывая зрителю о работе через контент в соцсетях. И снова возвращается на улицы уже в виде составных артефактов — самих мячей, с которых всё начиналось.

При этом возможность внезапно стать обладателями частички арт-объекта и самостоятельно принять решение о том, что с ним делать, превращает зрителя в полноценного актора проекта и еще сильнее связывает цифровую реальность с материальным фундаментом работы. До встречи на улицах Петербурга, Рима, Лондона и других европейских столиц!", — отметил Покрас Лампас.

Обладателем мячей может стать любой желающий. Чтобы узнать, где спрятаны мячи, следите за подсказками в аккаунтах ПАО «Газпром» @gazpromfootball, @gazpromphotos, @gazpromNewsEn, @gazpromarena, Программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» @footballforfriendship, Покраса Лампаса @pokraslampas, а также Лахта Центра @lakhtacenter и Футбольного клуба «Зенит» @zenit_spb.