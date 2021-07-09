Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2021
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Статьи   //    Футбол   //    Футбол для дружбы. Новый сезон
Футбол для дружбы. Новый сезон

Фрагменты арт-инсталляции, ставшей прототипом первого в мире NFT-трофея, появятся на улицах городов-хозяев Евро-2020

Сегодня, 15:30
Покрас Лампас.
Покрас Лампас.
Теги:
ПАО «Газпром», официальный партнер чемпионата Европы, выступил с инициативой абсолютно новой награды за лучший гол Евро-2020. Трофей в формате NFT — первая в истории мирового футбола цифровая награда, соединившая в себе физическое восприятие и цифровые технологии.

Физическим прототипом футбольного NFT-трофея стала арт-инсталляция известного российского художника-каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Накануне финала Евро-2020, в ночь с 10 на 11 июля, мячи, вошедшие в состав арт-инсталляции, появятся на улицах 11 городов проведения чемпионата. Мячи будут ждать своих будущих хозяев возле достопримечательностей, популярных мест отдыха и спортивных объектов Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи.

27 июня единая арт-инсталляция из 432 футбольных мячей на стенде ПАО «Газпром» футбольной деревни Санкт-Петербурга была разобрана на мячи, каждый из которых неповторим как произведение современного искусства. При этом физический объект уже никогда не повторится в том виде, в котором он был создан и просуществовал на стенде ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге, и будет сохранен только в форме NFT-токена, который наряду с одним из мячей достанется автору лучшего гола турнира.

«Наш проект демонстрирует мультидисциплинарность современного художника — начиная с публичной арт-инсталляции, основанной на расписанных вручную составных объектах, проект трансформируется в технологичный цифровой токен, параллельно рассказывая зрителю о работе через контент в соцсетях. И снова возвращается на улицы уже в виде составных артефактов — самих мячей, с которых всё начиналось.

При этом возможность внезапно стать обладателями частички арт-объекта и самостоятельно принять решение о том, что с ним делать, превращает зрителя в полноценного актора проекта и еще сильнее связывает цифровую реальность с материальным фундаментом работы. До встречи на улицах Петербурга, Рима, Лондона и других европейских столиц!", — отметил Покрас Лампас.

Обладателем мячей может стать любой желающий. Чтобы узнать, где спрятаны мячи, следите за подсказками в аккаунтах ПАО «Газпром» @gazpromfootball, @gazpromphotos, @gazpromNewsEn, @gazpromarena, Программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» @footballforfriendship, Покраса Лампаса @pokraslampas, а также Лахта Центра @lakhtacenter и Футбольного клуба «Зенит» @zenit_spb.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию
Что может рассказать о сексе мужчин и женщин их походка
80-летняя россиянка сбила мальчика на "зебре" и не остановилась
Восьмилетняя школьница в Москве сдала ЕГЭ
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд