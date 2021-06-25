Покрас Лампас создал уникальный трофей для автора лучшего гола Евро-2020. Интервью с самым известным каллиграфом современности
Футболист, который забьет самый красивый гол Евро-2020, получит эксклюзивный приз — это оцифрованная инсталляция из 432 мячей в формате NFT-токена. ПАО «Газпром» выступил автором идеи первого подобного трофея в истории футбола и пригласил для реализации известного российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
В день старта турнира Лампас представил работу на стенде «Газпрома», а также ответил на вопросы Юных журналистов программы «Футбол для дружбы».
В дальнейшем арт-инсталляция перестанет существовать как физический объект и возродится как цифровое произведение искусства в формате NFT-токена. Об этом сам Покрас Лампас подробнее расскажет 27 июня на стенде «Газпрома» в футбольной деревне УЕФА на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. В цифровом трофее зашифрованы названия Евро-2020, «Газпрома», программы «Футбол для дружбы» и продвигаемых ею Девяти ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.
В церемонии вручения приза примут участие Юные послы «Футбола для дружбы» из всех стран проведения чемпионата Европы — Юные журналисты из новостного бюро Программы, которое начало работу в день старта Евро. Они посещают все матчи первенства и освещают их для миллионов своих сверстников в мире.
Голограмма трофея будет передана в экспозицию штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне.
Награда победителя «Goal of the tournament» станет первым цифровым трофеем в истории футбола. Об уникальном трофее и своем творчестве Покрас Лампас рассказал в интервью «СЭ».
Приз за лучший гол Евро-2020
— Ты сегодня расписал пару мячей, но в целом создаешь приз автору лучшего гола Евро. Объясни, как он будет выглядеть?
— Я бы сказал, что мы сейчас стоим на фундаменте этого приза. То, что с ним произойдет, как он будет оцифрован, какие манипуляции с ним будут дальше, — это абсолютная тайна. Идея того, что мы можем удивить зрителя, поиграть на поле, на котором еще не играли другие художники, интригует. Мы делаем первый в истории футбола официальный цифровой трофей, автором идеи которого стал «Газпром». Но при этом для меня очень важно создать физическую часть, которая показывает, как художник своими руками наносит краску, оставляет символы. А дальше будет уже магия.
— Откуда появилась идея сотрудничества с «Газпромом» и создания такого арт-объекта?
— Конечно, этот проект стал возможен только благодаря поддержке «Газпрома», который является официальным партнером Евро-2020. А это возможность представлять Россию на мировом уровне и вручить наш трофей одному из лучших футболистов Европы — это также идея «Газпрома». В основе любого сотрудничества лежат общие ценности и, конечно, визионерский взгляд на технологии, на будущее. Надо не следовать моде, а задавать ее. В нашем случае появилась возможность оставить след в истории мирового футбола — это, мне кажется, уникальный шанс. И я рад сделать это вместе с «Газпромом». Наше сотрудничество выстроено на доверии, взаимопонимании и уважении друг к другу, это изначально не какой-то коммерческий проект. Мы обсуждали разные задумки, которые можно было бы воплотить в России, но именно Евро — событие мирового уровня, в которое глубоко вовлечена и наша страна. И это очень важная точка для нашего первого общего высказывания.
— Как была выстроена работа?
— «Газпром» не просто поддержал этот проект, а дал мне творческую свободу. Все, что касается креатива, всегда идет через меня — я продумываю концепцию, детали, собираю команду, которая будет помогать. Все, что вы видите офлайн в фан-зоне на Конюшенной площади, как раз воплощение моей концепции. От первых эскизов и набросков до передачи технического задания и непосредственно росписи мячей.
— Кстати, в трофее зашифрованы названия турнира, «Газпрома», программы «Футбол для дружбы» и ее ценности. Как это все оформлено?
— Сам по себе визуальный облик мяча настолько узнаваем как образ, что его можно встретить в любой точке мира. Каждый ребенок найдет его в эмоджи в смартфоне или нарисует на тетрадном листе, это очень унифицированный объект. Поэтому я решил пойти от обратного, и показать, что каждый из более чем 400 мячей может быть уникален. И при этом объединить их все в единую инсталляцию. Чтобы добиться этой уникальности, я максимально экспрессивно использовал краски, создавая «химию» между ними. Она начинает создавать динамичные всплески, переходы цветов, градиенты. А уже после дописывал в композицию от руки случайным образом уже существующие графические блоки с моей каллиграфией, различными росчерками, словами, посланиями. Но при этом все, что мы видим, является нашими общими с «Футболом для дружбы» ценностями. Их воплощают такие слова, как дружба, честь, достоинство, мастерство, талант, любовь — они написаны здесь на разных языках. Я встречался с участниками программы, мы общались, вместе кастомизировали мячи. Для меня это было важное событие.
— Считаешь, такие награды способны со временем полностью вытеснить реальные? За такой инициативой, как ваша и «Газпрома», будущее?
— На самом деле, переход на цифровые технологии — огромный шаг в развитии человечества. Но задача не вытеснить, а дополнить. Расширить возможности. Если раньше мы работали над тем, чтобы создавать огромные изображения, соразмерные зданиям, то сейчас в диджитал-форме можно получить изображение, соразмерное целой вселенной. При этом не стоит забывать, что огромное количество артистов, связавших свою жизнь с цифровым искусством, сейчас получают все большее признание и возможность для самореализации. Что касается трофея, то он все равно, на мой взгляд, должен быть связан с чем-то физическим. Какой-то деталью, элементом — в таком случае он сильнее воспринимается в плане истории. Вот и в нашем случае основой для инсталляции служит пусть и оцифрованный, но изначально созданный в материальном мире объект. Таким образом, проект становится более цельным и фундаментальным.
Коллаборации с футболом
— Кстати, несколько лет назад у тебя уже была масштабная коллаборация с «Локомотивом» (на площади у стадиона появился арт-объект), недавно была работа с огромным баннером на матче сборной России, теперь трофей. Тебе действительно это интересно, или в футболе просто много денег?
— Меня всегда интересует интеграция современной культуры в те сферы, которые мне нравятся и близки по общим ценностям, но с которыми не так часто взаимодействуют художники. Понимаю, что это огромное поле для творчества. Всегда интересно быть в чем-то первым. Когда ты первый, нужно иметь много опыта, но это всегда очень ценится. У меня очень много общения с ребятами из футбола, потому что, когда мы начинаем говорить о страсти, о мастерстве, о ежедневной работе, оказывается, что у нас очень много точек взаимодействия. Представь, когда люди десятками, сотнями тысяч людей объединяются, переживают и болеют за одно. Огромное количество разных языков, культур объединяется. Для меня это возможность еще сильнее укрепить это, рассказать о России на мировой арене. Мне кажется, это очень важно. Круто, что меня поддерживают многие ребята, в том числе и футбольное комьюнити. Проекты, которые я делал в футболе, имели очень теплую поддержку.
Блиц
— Российских футболистов часто хейтят за стиль. Что ты думаешь об этом? Я про повседневный стиль.
— Для меня самое важное, чтобы ребята тренировались и круто показывали себя на поле. А в остальном должна быть свобода. Хейт — это глупо. Странно транслировать свои ожидания на других людей. У них, как у всех остальных людей, должна быть полная свобода.
— Три твоих любимых футболиста?
— Моим любимым всегда был Зидан. Помню его эту классическую штуку (показывает, как Зидан ударил головой Матерацци — «СЭ»). Смотрел это еще молодым и думал: «Что творится вообще, просто бомба!» Из наших пусть это будет Смолов. А из мировых — Криштиану показывает стилек, и Месси тоже. Они такие прям топы-топы.
— Три твоих любимых стадиона по визуалу?
— Стадион в Санкт-Петербурге — нереально крутая точка. Да, много разговоров, что это очень дорого по стоимости, но он реально очень крутой, как и территория вокруг. Много интересных ноу-хау внутри. Это мощный лидер. «РЖД Арена» — для меня это сердечко. Место, с которым я провел очень много времени, был на матчах, видел территорию, награды, фотографии. Эти вещи очень круто качают. А третий — это стадион в Краснодаре, на котором я не был, но очень бы хотел. Знаю, что это мощнейшее место. Респект за то, что так круто сделали в России.
— Футбольная форма, которую ты бы надел, чтобы погулять по улице или сходить в бар?
— Очень понравилась форма, которую делал «Адидас» из переработанного пластика. Как раз тот дизайн, который был у России на ЧМ-2018. Плюс там была очень крутая вышивка герба. Яркий красный цвет — отличная работа.
Трофей, который нельзя подделать
— Вернемся к трофею за лучший гол. Он будет не осязаемый, а цифровой. Я, как и многие, не очень понимаю, что это значит. Можешь объяснить простыми словами?
— Легко. Есть криптовалюта — это новый взгляд на валюту. Цифровой код, который нельзя заменить или подделать. Дальше, при помощи специальной технологии NFT, стали выпускать некий токен, который встраивается в эту цепочку криптовалюты и навсегда остается в истории блокчейна. Если ты один раз выпустил код, то через 100 или 1000 лет его нельзя будет поменять или подменить, он навсегда остается в цифровой истории. Потом люди научились прикреплять к этому цифровому коду ту или иную картинку или текст (можно и вместе). Таким образом, появилась технология арта, которая стала выпускаться в виде токена. То есть мы выпускаем цифровую монету, к которой привязан арт. Получается, эта монета имеет свою ценность, отличную от обычной.
— То есть по факту твой арт-объект кто-то зашифрует, и автор лучшего гола получит код?
— Да, то есть у человека будет свой криптокошелек, и на него будет осуществлен трансфер через особую систему блокчейна. То есть это будет абсолютно открытая транзакция.
— Что он сможет с ним сделать?
— Он может его выставить у себя на медиаэкране, потому что технология заточена на то, что ее можно показывать в музеях, галереях, огромных экранах или фасадах домов. Можно будет продать, выставить на маркетплейс, подарить. По сути это такой же объект, как и физический, только в цифровой форме.
— Ты представляешь, сколько будет стоить этот трофей? Во сколько его можно оценить?
— Мне кажется, рынок блокчейна так быстро растет, что, сколько бы он не стоил сейчас, через пять, десять лет — это будет гораздо выше, потому что это первый случай. Представь, когда это станет нормой для всех цифровых площадок, для спорта (не только футбола, но тенниса, баскетбола, ММА и так далее), насколько ценным будет первый трофей, который еще и сделали в России. Наша с «Газпромом» цель — популяризировать это явление, как также Девять ценностей программы «Футбол для дружбы», показать новые возможности использования технологии. И с помощью Евро донести эти смыслы до самой широкой аудитории.
— Понимаешь, что, если этот трофей возьмет условный Криштиану Роналду, то ценность сразу вырастет в разы?
— Абсолютно, но футбол тем и интересен, что постоянно появляются новые звезды. Сложно предсказать, кто станет лучшим, несмотря на то, что есть фавориты. Будем следить за всеми. Приз будет персонализирован, имя победителя будет написано, оцифровано.
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