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Футбол для дружбы. Новый сезон

Международное жюри выбрало лучших журналистов детского новостного бюро программы «Футбол для дружбы»

Сегодня, 13:00
Стали известны 11 лучших молодых журналистов на Евро-2020 в рамках проекта ПАО «Газпром».
Стали известны 11 лучших молодых журналистов на Евро-2020 в рамках проекта ПАО «Газпром».
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Организационный комитет новостного бюро Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» назвал 11 лучших молодых журналистов из 11 городов, в которых проводились матчи Евро-2020.

Все они примут участие в церемонии вручения награды за лучший гол турнира, которая будет вручена Патрику Шику. Уникальная награда была учреждена ПАО «Газпром» в рамках сотрудничества с УЕФА.

Победителями стали молодые журналисты, получившие самые высокие оценки в своей стране за время участия в программе. Сюда входило посещение занятий в Школе девяти ценностей и работа в новостном бюро во время Евро-2020 с 11 июня по 11 июля. Каждый из 145 участников программы посетил один матч в своей стране, шесть занятий в школе, подготовил один репортаж о матче, дал прогноз о лучшем голе турнира и поделился своими лайфхаками мобильной журналистики.

Лучшими журналистами стали: Ниджат Тагизаде (Баку), Нития Хандельваль (Копенгаген), Джексон Гиллиган (Лондон), Кристина Бастрон (Мюнхен), Тео Роназеки (Будапешт), Марко Д'Ахилле (Рим), Лола Флор (Амстердам), Лука Лие (Бухарест), Данис Ганцев (Санкт-Петербург), Иван Артамоновс (Глазго) и Амадор Лопес Блеса (Севилья).

Программа «Футбол для дружбы» была учреждена ПАО «Газпром» в 2013 году. За девять сезонов она объединила более 16 тысяч участников в 211 странах и регионах мира, а также получила более 60 наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая три Мировых рекорда Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку в истории, самое массовое футбольное онлайн-мероприятие и за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. В рамках Евро-2020 «Футбол для дружбы» выступил с инициативой Международного детского новостного бюро с участием Юных журналистов из 11 стран проведения чемпионата.

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