Международное жюри выбрало лучших журналистов детского новостного бюро программы «Футбол для дружбы»

Организационный комитет новостного бюро Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» назвал 11 лучших молодых журналистов из 11 городов, в которых проводились матчи Евро-2020.

Все они примут участие в церемонии вручения награды за лучший гол турнира, которая будет вручена Патрику Шику. Уникальная награда была учреждена ПАО «Газпром» в рамках сотрудничества с УЕФА.

Победителями стали молодые журналисты, получившие самые высокие оценки в своей стране за время участия в программе. Сюда входило посещение занятий в Школе девяти ценностей и работа в новостном бюро во время Евро-2020 с 11 июня по 11 июля. Каждый из 145 участников программы посетил один матч в своей стране, шесть занятий в школе, подготовил один репортаж о матче, дал прогноз о лучшем голе турнира и поделился своими лайфхаками мобильной журналистики.

Лучшими журналистами стали: Ниджат Тагизаде (Баку), Нития Хандельваль (Копенгаген), Джексон Гиллиган (Лондон), Кристина Бастрон (Мюнхен), Тео Роназеки (Будапешт), Марко Д'Ахилле (Рим), Лола Флор (Амстердам), Лука Лие (Бухарест), Данис Ганцев (Санкт-Петербург), Иван Артамоновс (Глазго) и Амадор Лопес Блеса (Севилья).

Программа «Футбол для дружбы» была учреждена ПАО «Газпром» в 2013 году. За девять сезонов она объединила более 16 тысяч участников в 211 странах и регионах мира, а также получила более 60 наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая три Мировых рекорда Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку в истории, самое массовое футбольное онлайн-мероприятие и за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире. В рамках Евро-2020 «Футбол для дружбы» выступил с инициативой Международного детского новостного бюро с участием Юных журналистов из 11 стран проведения чемпионата.