Лайфхаки мобильной журналистики от «Футбола для дружбы»

Юные журналисты рассказали о современных трендах работы.

Перед стартом чемпионата Европы начало работу Международное детское новостное бюро социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» с участием Юных журналистов из 11 стран проведения турнира.

Они выполняют миссию Юных послов «Футбола для дружбы», рассказывая о событиях чемпионата сквозь призму Девяти ценностей программы: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мир, преданности, победы, традиций и чести.

2 июля — Международный день спортивного журналиста — праздник, который отмечается с 1995 года. И благодаря «Футболу для дружбы» молодых ребят, которые могут стать представителями спортивных СМИ, станет еще больше.

Юные журналисты Программы проходят обучение в Школе «Девяти ценностей»: занятия посвящены современным трендам спортивной журналистики, в том числе навыкам мобильной журналистики. Это помогает узнать множество полезных лайфхаков.

— У современного журналиста должно быть два телефона — один для личного пользования, другой для работы, — отмечает Юный журналист Амир Ашуров (13 лет). — Благодаря этому не будет путаницы. Когда находишься на мероприятии, всегда будь готов включить камеру своего телефона. И не забывай про пауэрбанк, так как съемка тратит большое количество заряда. Еще одна важная вещь — штатив. Он поможет получить более четкое изображение.

Александр Дробот (14 лет) советует поменять старые диктофоны на обычные современные смартфоны:

— Я всегда беру диктофон на интервью для подстраховки, но на деле записываю звук на телефоне. По качеству записи смартфоны ничуть не хуже специализированных устройств.

И правда, еще несколько лет назад было невозможно представить себе журналиста без диктофона, а вот телефон практически не использовался для работы. И тем более никто не думал о том, что пригодятся сразу два, чтобы разделить личное и профессиональное. Но сейчас смартфон объединил в себе и диктофон, и компьютер, и многое другое.

— Раньше было практически невозможно осуществлять полноценную работу через телефон, но теперь его характеристики значительно улучшились. Да, например, редактировать на смартфоне на виртуальной клавиатуре не так просто, потому что она занимает почти весь дисплей, но все равно есть возможность редакции текста прямо с телефона, — продолжает Александр Дробот.

Лиза Петрова (13 лет) советует быть искренним во время съемки, ведь ложь сразу видна и оставляет плохое впечатление об интервьюере. А еще призывается не бояться ошибок:

— Не бойтесь переснимать, если вас что-то не устраивает. У вас есть возможность выбрать лучшее видео. И, конечно, не забывайте сделать план перед съемкой, проиграть будущее видео у себя в голове. Когда вы будете перед камерой, вы уже будете знать, что делать и говорить, — отмечает журналистка.

Юные журналисты по приглашению «Газпрома» встретились в деревне Евро-2020 в Санкт-Петербурге с футболистками женской команды «Зенит» — Ксенией Цыбутович и Татьяной Мориной. Ребята задали им вопросы в рамках пресс-конференции, а также повязали им Браслеты Дружбы. За время работы бюро они взяли интервью у министра спорта Олега Матыцина, каллиграфутуриста Покраса Лампаса, экс-форварда «Зенита» и сборной России, а сейчас директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам питерского клуба Андрея Аршавина и еще у двух футболисток «Зенита» — Алены Беляевой и Екатерины Пантюхиной.

По итогам работы бюро будут выбраны лучшие Юные журналисты, которые примут участие в церемонии награждения лучшего гола Евро. Приз учрежден «Газпромом» в рамках спонсорства турнира.

Футболист, который забьет самый красивый гол Евро-2020, получит эксклюзивный приз — это оцифрованная инсталляция из 432 мячей в формате NFT-токена. ПАО «Газпром» выступило автором идеи первого подобного трофея в истории футбола, Покрас Лампас — исполнителем.

На прошлой неделе физический прототип награды был публично уничтожен — до окончания Евро он перейдет в цифровой формат.

В подготовке материала принимали участие Юные журналисты: Роман Андреев (14 лет), Амир Ашуров (13), Софья Бочканова (15), Милена Ашурова (12), Анастасия Бреверн (12), Игорь Важуров (13), Денис Ганцев (12), Федор Гуслинский (14), Александр Дробот (14), Дарина Зинурова (12), Ульяна Камкина (13), Софья Куликова (12), Ирина Мызникова (13), Лиза Петрова (13), Арина Подвальная (13), Антон Харлачев (13), Максим Хачатрян (12), Евгения Яковлев (14), Мария Яковлева (12).