Участники популярной программы узнали имена своих товарищей по командам и соперников по Всемирному онлайн-чемпионату.

Охватившая уже 211 стран и регионов мира международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в нынешнем году из-за пандемии коронавируса перешла в цифровой формат. Вместо привычного всем чемпионата по футболу в текущем сезоне ее участники будут соревноваться в рамках Football for Friendship eWorld Championship.

Всемирный онлайн-чемпионат соберет игроков от 10 до 14 лет из более чем сотни государств нашей планеты. Они объединены в 32 интернациональных команды, по традиции получившие имена редких краснокнижных животных — от калана до суматранского слона, от амурского леопарда до оринокского крокодила. Каждая команда будет состоять из пяти игроков, одного запасного и одного тренера. В эфире YouTube-шоу F4F Good News состоялась открытая жеребьевка предстоящего онлайн-чемпионата «Футбола для дружбы».

Вместе с популярным телеведущим Алексеем Ярошевским в церемонии приняли участие представители международного детского пресс-центра программы «Футбол для дружбы» — россиянка Евгения Горбунова, Маттео Де Венеция с Филиппин, Иринцоа Ракотомамонджи с Мадагаскара и Кинли Деки Янгзом из Бутана.

— «В нынешних обстоятельствах нам сложно было бы собраться всем вместе на поле. Но эти соревнования дают нам шанс почувствовать себя частью команды, ведь у игры в футбол онлайн те же основные принципы — самоотдача, ответственность, командный дух», — сказал детям советник главы РФС Алексей Смертин, посол программы «Футбол для дружбы».

По ходу открытой жеребьевки онлайн-чемпионата определять состав групп ребятам помогали талисманы программы, пес Фредди и кошка Фрида. Дети называли номер одного из четырех рядов, а талисманы выбирали мяч с теми самыми краснокнижными животными. Так были составлены восемь групп по четыре команды в каждой.

В Good news шоу в прямом эфире: открытой жеребьевки онлайн-чемпионата «Футбола для дружбы» приняли участие: глава департамента УЕФА по подготовке и обучению специалистов в сфере футбола Франк Лудольф, профессиональный игрок в FIFA клуба «Шальке-04» Тим «Tim Latka» Швартманн. И, конечно, глобальный посол программы, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов, прославленный футболист Роберто Карлос.

— «Футбол для дружбы» дает детям возможность реализовать свой потенциал и исполнить мечты, — отметил он, отвечая на вопросы юных журналистов. — Мы снова объединим ребят со всей планеты, которые любят спорт, и подарим им незабываемый опыт. Желаю всем участникам сезона удачи, увидимся на финале!

7 и 8 декабря пройдет круговой турнир с помощью симулятора Football For Friendship World, по итогам которого лучшая команда каждой группы выйдет в плей-офф. А 9 декабря состоится гранд-финал и определятся имена победителей. Они получат отличный приз — билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, который пройдет в Стамбуле.

Помимо Football for Friendship eWorld Championship, в ближайшее время в рамках программы «Футбол для дружбы» также запланированы и другие события, о которых рассказали Good news шоу. С 30 ноября по 4 декабря проходит международный онлайн-форум и премия «Футбол для дружбы», где будут представлены проекты в сфере развития детского спорта. С 28 ноября по 9 декабря работает международный детский онлайн пресс-центр программы, где обучаются и работают юные журналисты. А также с 28 ноября по 6 декабря продлится работа международного онлайн-лагеря дружбы с гуманитарной и спортивной программами для детей.

И конечно, все участники надеются, что в следующем году «Футбол для дружбы» пройдет в традиционном формате — на футбольных полях городов разных стран мира в преддверии решающих матчей Лиги чемпионов УЕФА.