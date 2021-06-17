Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Статьи   //    Футбол   //    Футбол для дружбы. Новый сезон
Футбол для дружбы. Новый сезон

Девять ценностей «Футбола для дружбы» зашифруют в NFT-трофее за лучший гол УЕФА ЕВРО 2020

Сегодня, 11:00
Министр спорта России Олег Матыцин и художник Покрас Лампас. Министр спорта России Олег Матыцин. Министр спорта России Олег Матыцин и художник Покрас Лампас.
Министр спорта России Олег Матыцин и художник Покрас Лампас.
На стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга Покрас Лампас завершил создание арт-инсталляции, которая станет основой для будущего NFT-трофея за лучший гол Евро-2020.

В цифровом трофее будут зашифрованы названия Евро-2020, «Газпрома», Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» и продвигаемых ею Девяти ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

«Для нас пропаганда общечеловеческих ценностей через спорт как никогда важна, и Евро-2020 символизирует прежде всего единство, приверженность общечеловеческим ценностям, потому что спорт всегда был послом мира. Это самый мощный механизм объединения, самый мощный механизм здоровья, самый мощный механизм образования. И вот эти все составляющие — спорт, культура и образование — они представлены в этом проекте», — подчеркнул посетивший стенд «Газпрома» министр спорта России Олег Матыцин.

Министр спорта России Олег Матыцин.
Министр спорта России Олег Матыцин.

Каждый из 432 мячей арт-инсталляции неповторим за счет нанесенных образов и ценностных посланий, которые зашифровал в них художник. Сейчас это только физическая копия — сам цифровой трофей станет результатом эксперимента художника, что лишь подчеркнет уникальность награды.

«Этот проект стал возможен благодаря поддержке «Газпрома», потому что возможность стать действительно главным спонсором Евро-2020 — это возможность презентовать Россию на мировом уровне и донести наш трофей до самого лучшего, до самого талантливого и самого сильного мастера этого спорта», — отметил художник.

Развитие футбола — один из приоритетов социальных инвестиций ПАО «Газпром».

Министр спорта России Олег Матыцин и художник Покрас Лампас.
Министр спорта России Олег Матыцин и художник Покрас Лампас.

В 2013 году «Газпром» учредил Международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы». За девять сезонов программа «Футбол для дружбы» объединила более 16 тысяч участников в 211 странах и регионах мира, а также получила более 60 наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая три Мировых рекорда Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку в истории, самое массовое футбольное онлайн-мероприятие и за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире.

В рамках Евро-2020 «Футбол для дружбы» выступил с инициативой Международного детского новостного бюро с участием Юных журналистов из 11 стран проведения чемпионата.

Читайте также

Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Помятый Bentley светской львицы увозят с места ДТП в центре Москвы
Какие осложнения заболеваний щитовидной железы могут убить
Песков оценил прошедший саммит Путина и Байдена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд