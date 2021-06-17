Девять ценностей «Футбола для дружбы» зашифруют в NFT-трофее за лучший гол УЕФА ЕВРО 2020

На стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга Покрас Лампас завершил создание арт-инсталляции, которая станет основой для будущего NFT-трофея за лучший гол Евро-2020.

В цифровом трофее будут зашифрованы названия Евро-2020, «Газпрома», Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» и продвигаемых ею Девяти ценностей: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

«Для нас пропаганда общечеловеческих ценностей через спорт как никогда важна, и Евро-2020 символизирует прежде всего единство, приверженность общечеловеческим ценностям, потому что спорт всегда был послом мира. Это самый мощный механизм объединения, самый мощный механизм здоровья, самый мощный механизм образования. И вот эти все составляющие — спорт, культура и образование — они представлены в этом проекте», — подчеркнул посетивший стенд «Газпрома» министр спорта России Олег Матыцин.

Министр спорта России Олег Матыцин.

Каждый из 432 мячей арт-инсталляции неповторим за счет нанесенных образов и ценностных посланий, которые зашифровал в них художник. Сейчас это только физическая копия — сам цифровой трофей станет результатом эксперимента художника, что лишь подчеркнет уникальность награды.

«Этот проект стал возможен благодаря поддержке «Газпрома», потому что возможность стать действительно главным спонсором Евро-2020 — это возможность презентовать Россию на мировом уровне и донести наш трофей до самого лучшего, до самого талантливого и самого сильного мастера этого спорта», — отметил художник.

Развитие футбола — один из приоритетов социальных инвестиций ПАО «Газпром».

Министр спорта России Олег Матыцин и художник Покрас Лампас.

В 2013 году «Газпром» учредил Международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы». За девять сезонов программа «Футбол для дружбы» объединила более 16 тысяч участников в 211 странах и регионах мира, а также получила более 60 наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая три Мировых рекорда Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку в истории, самое массовое футбольное онлайн-мероприятие и за самое большое количество посетителей виртуального стадиона в мире.

В рамках Евро-2020 «Футбол для дружбы» выступил с инициативой Международного детского новостного бюро с участием Юных журналистов из 11 стран проведения чемпионата.