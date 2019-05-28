Юные послы со всего мира прибыли в Мадрид на финальные мероприятия программы "Футбол для дружбы"

Более 800 участников финальных мероприятий Международной социальной детской программы ПАО "Газпром" прибыли в Мадрид. В период с 28 мая по 2 июня в столице Испании состоится сразу несколько глобальных событий, которые объединят Юных футболистов, Юных журналистов, Юных тренеров и Юных рефери из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

29 и 30 мая Юные участники пройдут обучение по спортивным и гуманитарным направлениям в Международном лагере Дружбы. Они познакомятся друг с другом, узнают о Девяти ценностях проекта и посетят мастер-классы известных спортсменов, журналистов и тренеров.

"Благодаря "Футболу для дружбы" я хочу приобрести как можно больше новых друзей! Я с детства увлекалась культурой разных народов, поэтому мне особенно приятно, что Сборные Дружбы объединяют участников из самых разных регионов и стран. И я считаю, что необходимо делиться ценностями "Футбола для дружбы" не только с теми, кто окажется со мной в одной команде, но и со всеми сверстниками, которых я знаю – в школе, на отдыхе, в спортивных секциях. Чем больше каждый из нас будет говорить о дружбе, равенстве и чести, тем лучше станет мир, в котором мы живем!" – сказала Катарина Барата, Юный посол "Футбола для дружбы" (15 лет).

30 мая в Мадриде состоится Международный форум "Футбол для дружбы" с участием представителей футбольных академий и федераций, тренеров, спортивных журналистов и специалистов из разных стран по вопросам развития детского и юношеского спорта. На десяти сессиях Форума эксперты обсудят тренды по продвижению детского спорта и его гуманитарных составляющих, эффективные методики тренировок, работу по профилактике травматизма в детском футболе, менеджмент детских спортивных мероприятий и другие актуальные темы.

Главным событием финальной части программы станет Чемпионат мира по "Футболу для дружбы". В Отборочном этапе 31 мая примут участие 32 Международные сборные Дружбы. Финал чемпионата состоится 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в Мадриде на площади Плаза-Майор.

Традиционно в каждой сборной будут играть мальчики и девочки в возрасте 12 лет разных национальностей и физических возможностей. Тренировать смешанные команды будут Юные тренеры – футболисты 14-16 лет из разных стран и регионов, многие из которых участвовали в прошлых сезонах программы и успешно проявили себя на поле.

"Я очень жду встречи с моими сверстниками из других стран. Уверена, что в Международном лагере Дружбы мы все узнаем много нового о мире благодаря интересным лекциям и общению друг с другом. В эти два дня мы будем трудиться бок о бок, создавая совместные проекты, и обязательно станем настоящими друзьями", – сказала Юная футболистка из Белоруссии Яна Сташкова.

Состав Международных сборных определился на Открытой жеребьевке. В торжественной церемонии приняли участие Юные послы прошлых сезонов программы: Захар Бадюк (Россия), Рене Ламперт (Словения), Кристофер Сова (Гана), Ананья Камбодж (Индия), Катарина Барата (Португалия) и Юсуф Мозаам (Пакистан). С напутственным словом к ребятам обратились легенда мирового футбола, Глобальный посол "Футбола для дружбы" Франц Беккенбауэр и председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

В рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных с разных континентов: "Дальневосточный аист", "Амстердамский альбатрос", "Снежный барс", "Шиншилла", "Красная панда", "Европейская норка", "Тасманский дьявол", "Индийский слон", "Фосса", "Филиппинский крокодил", "Яванский ящер", "Гигантский броненосец" и другие.

Финальные мероприятия программы "Футбол для дружбы" в Мадриде будут освещать Юные журналисты из разных стран. В рамках Седьмого сезона в Международном детском пресс-центре программы работают 32 Юных журналиста. В этом году они впервые будут работать с представителями ведущих международных и национальных СМИ. Под руководством профессионалов ребята узнают больше о тонкостях журналистского мастерства и создадут свои материалы по итогам ключевых событий Седьмого сезона.

В завершение Седьмого сезона участники итоговых мероприятий 1 июня посетят финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.