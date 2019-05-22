Юные послы "Футбола для дружбы" примут участие в подготовке детской сказки о редких животных

Американская детская писательница Анна Волд создаст сказку о калифорнийском кондоре в рамках экологической инициативы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Более 200 юных участников программы из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки адаптируют сказку на 30 языков. Обложку к сказке нарисует дизайнер-аниматор популярного сериала "Рик и Морти".

Главным героем сказки станет калифорнийский кондор – одна из крупнейших птиц в мире, которая обитает в южной и восточной частях Аризоны и Калифорнии. Популяция кондора резко сократилась в XX веке: большая птица – отличная мишень для охотников. Также одним из персонажей станет пиренейская рысь – невероятно красивое животное, обитающее в горной местности Испании.

Проект запущен в рамках экологической инициативы участников программы "Футбол для дружбы" с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих видов. Мировая премьера сказки запланирована летом 2019 года.

Анна Волд – автор детской книги ABC Rhymes. Mr. Fox Letter Box. С помощью стихов это произведение помогает детям выучить английский алфавит. В США она также известна разработкой учебных программ, ориентированных на языковые и коммуникативные навыки.

"Как мама маленьких дочки и сына я считаю очень важным рассказывать детям, что из-за влияния человека могут погибать целые виды птиц и животных. С помощью сказки я хочу помочь детям и их родителям понять, как важно сохранять видовое разнообразие нашей планеты", – сказала Анна Волд.

Обложку к сказке нарисует Ирина Голина-Сагателиан, дизайнер-аниматор из Канады. Художник работала над проектами "Рик и Морти", My Little Pony, "Семейка Крудс. Начало", "Кармен Сандиего", сотрудничала со студиями DreamWorks, Netflix, Disney и многими другими.

"Обложка покажет одну из сцен сказки. Могучая птица калифорнийский кондор и прекрасная пиренейская рысь станут яркими сказочными героями и символом борьбы с уничтожением естественной среды обитания животных", – сказала Ирина Голина-Сагателиан.

"Все участники "Футбола для дружбы" стараются беречь природу. Было бы здорово подробнее узнать о редких животных, ведь об этом не всегда интересно читать в учебниках, а с помощью сказки можно проникнуться к героям, полюбить их и помочь сохранить", – отметил Матц Гука, Юный журналист из Голландии.

Экологическая инициатива программы "Футбол для дружбы" направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Например, все Международные сборные Дружбы называются в честь исчезающих и редких видов животных. В этом году в Чемпионате мира по "Футболу для дружбы", который пройдет в Мадриде с 31 мая по 1 июня, примут участие сборные "Индийский Слон", "Калифорнийский Кондор", "Тасманский Дьявол", "Дальневосточный Аист", "Фосса", "Гигантский Броненосец" и другие.