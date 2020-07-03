Юные корреспонденты «Футбола для дружбы» отметили Международный день спортивного журналиста

2 июля в Международный день спортивного журналиста Юные корреспонденты Международной детской социальной программы ПАО Газпром «Футбол для дружбы» решили узнать секреты профессии у взрослых коллег и провели серию онлайн-интервью.

Эти интервью вошли в специальный выпуск Редакции Хороших Новостей — еженедельной передачи, которая стала инициативой Юных журналистов программы «Футбол для Дружбы». Специальный выпуск будет доступен на канале программы в YouTube. Во время пандемии дети решили поддержать мир добрыми новостями. Уже более 50 мальчиков и девочек из разных стран стали участниками выпусков и поделились хорошими событиями своих регионов.

Более того, помимо новостного формата, начинающие журналисты уже провели несколько онлайн-интервью с футболистами и даже выходили в прямой эфир со специальным выпуском в формате дискуссии Spo(r)tlight.

«Было так волнительно и в то же время здорово пообщаться со спортивными журналистами. Я многое узнал о их жизни и карьере, меня это настолько вдохновило, что я теперь всем знакомым с гордостью об этом рассказываю. Этот опыт научил меня тому, что нужно подходить к интервью очень ответственно и как следует готовиться. А также важно быть уверенным в своих силах и не стесняться. Спортивная журналистика — это

серьезный труд, но, мне кажется, это очень интересная профессия", — поделился своими мыслями Юный филиппинский корреспондент Маттео Де Венеция.

«Идею о специальном выпуске со взрослыми коллегами дети охотно взялись реализовывать и поняли, что профессиональная солидарность распространяется на всех, вне зависимости от возраста. Ведь журналисты с радостью откликнулись на запрос об интервью, внимательно подошли к ответам, и конечно же, успевали попутно что-то постоянно спрашивать и советовать начинающим корреспондентам», — отметили организаторы «Футбола для дружбы».

Юные журналисты программы «Футбол для дружбы» спросили взрослых коллег про самые яркие спортивные события, на которых им посчастливилось побывать, а также про забавные случаи, произошедшие за время их карьеры.

Спортивная журналистика — фундамент популярности футбола как спорта. Благодаря репортерам миллионы людей могут следить за матчами, узнавать последние новости о своих кумирах и расширять познания о любимой игре. Именно поэтому Юные журналисты являются ключевыми участниками «Футбола для дружбы» и ежегодно пробуют свои силы как начинающие корреспонденты в мероприятиях программы по всему миру.