Участник Первого сезона "Футбол для дружбы" станет тренером Юных футболистов

Участник Первого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", футболист молодежной команды "Ростов" Гоча Гогричиани проведет тренировку для Юных футболистов – участников финала Седьмого сезона программы в Мадриде.

"Участие в "Футболе для дружбы" стало одним из самых ярких, запоминающихся событий в моей жизни. Появилось много новых интересных знакомств с ребятами из разных стран. Мне удалось пообщаться с живой легендой мирового футбола Францом Беккенбауэром",-сказал Гоча.

Сейчас полузащитнику Гоче Гогричиани 19 лет, он выступает за молодежную команду "Ростов". Кумиром молодого спортсмена является его отец – Гоча Гогричиани-старший, известный советский футболист, лучший бомбардир в истории сочинской "Жемчужины".

Гоча Гогричиани-младший не только продолжает футбольную династию, но и стал первым участником программы"Футбол для дружбы", выступавшим ранее в качестве игрока, а теперь – в роли тренера Юных футболистов.

В 2013 году, в ходе финальных мероприятий первого сезона "Футбола для дружбы" Гоча стал одним из восьми Юных футболистов из стран-участниц программы, кто подписал вместе с Францем Беккенбауэром Открытое письмо руководителям ФИФА, УЕФА и МОК. В письме были перечислены первые восемь принципов, которые будут продвигать участники проекта "Футбол для дружбы": дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа и традиции. В 2015 году юные представители азиатского континента, детские футбольные команды из Японии, Китая и Казахстана, привнесли в программу девятую ключевую ценность – честь.

"Мне кажется, что все Девять ценностей программы "Футбол для дружбы" важны, актуальны, необходимы для футбола и для жизни в обществе. Особая роль при этом принадлежит традиции. Мы опираемся на то, что сделано нашими предками, нашими предшественниками, и создаем фундамент для будущего",– добавил Гогричиани-младший.

Финальные мероприятия седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдет на центральной площади Мадрида Пласа-Майор. Участники программы отправятся на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".