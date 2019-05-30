Тренеры детских команд из разных стран мира завершили очный этап обучения в Международной Академии "Футбол для дружбы"

30 мая в рамках финальных мероприятий Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" тренеры детских футбольных команд со всего мира прошли очное обучение в Международной Академии. Теоретическая часть программы Академии включила в себя участие в детских тренингах, мастер-классах от специалистов в области спорта и тематических сессиях Международного форума "Футбол для дружбы"-2019.

Международная Академия "Футбол для дружбы" – это бесплатная образовательная онлайн-платформа, включающая в себя набор практических занятий, направленных на повышение квалификации тренеров юношеских команд и футбольных секций, а также учителей физкультуры.

В основе курса Академии – знания, практические советы и рекомендации по организации тренировок, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, а также уважения к различным культурам и национальностям среди молодых игроков. Учебный курс разработан авторами спортивной и гуманитарной образовательных программ проекта "Футбол для дружбы" – руководителями учебного процесса и тренерами академий ФК "Барселона", экспертами гуманитарных программ ФИФА. В подготовке онлайн-уроков приняли участие Юные участники и тренеры программы "Футбол для дружбы" разных сезонов, футболисты ФК "Зенит", ФК "Шальке", представители футбольных федераций разных стран.

Международный форум "Футбол для дружбы", в рамках которого состоялся очный теоретический курс Академии, стал площадкой для обмена опытом, где спортсмены и представители футбольных организаций провели тренинги и мастер-классы для тренеров со всего мира. В этом году форум объединил десять тематических сессий, посвященных актуальным вопросам развития детско-юношеского спорта.

Эксперты обсудили эффективные методики тренировок, профессиональные пути развития для футбольных тренеров, менеджмент детских спортивных мероприятий, работу по профилактике травматизма в детском футболе, особенности диалога ребенка с родителями, а также методы поощрения благородства и справедливости в спорте.

В качестве спикеров на мероприятии выступили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, легендарный футболист сборной Бразилии и ФК "Реал Мадрид", победитель чемпионата мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос, Юный посол программы Ананья Камбодж из Индии, глава детской футбольной академии Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, менеджер ФК "Дели Динамос", тренер австралийской национальной сборной U-23, Джозеф Гамбао; директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто; президент молодежного футбольного и скаутского клуба "Пеньяроль" (Уругвай) Пабло Сезар Торрес; координатор женского футбольного клуба АЗ (Голландия) Жерард Тиммерс и многие другие.

"Я рад участвовать в мероприятиях "Футбола для дружбы". Эта уникальная социальная инициатива ПАО "Газпром" вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, "Футбол для дружбы" способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру", – отметил легендарный футболист Роберто Карлос.

Запуск Международной Академии "Футбола для дружбы" запланирован на 15 июня 2019 года, при этом ряд практических видеоуроков будет подготовлен с участием Юных футболистов и тренеров из разных стран во время финальных мероприятий программы в Мадриде.