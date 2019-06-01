Роберто Карлос наградил победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы"

1 июня на футбольном поле UEFA Pitch , расположенном в самом центре Мадрида, на площади Плаза-Майор состоялся финальный матч Чемпионата мира по "Футболу для дружбы". В мероприятиях турнира, проходившего в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы, приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци.

По результатам финального матча, сборная "Антигуанский Полоз" сыграла с "Тасманским Дьяволом" со счетом 1:1 в основное время, а затем выиграла по итогам серии пенальти и завоевала главный приз.

Чемпионат мира по "Футболу для дружбы" посетили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, чемпион России в составе "Локомотива", бронзовый призер чемпионата Франции в составе "Марселя" Дмитрий Сычев, а также послы УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью.

"Программа "Футбол для дружбы" выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее", – отметил легендарный футболист сборной Бразилии и "Реала" (Мадрид), победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос.

В Чемпионате мира по "Футболу для дружбы" в 2019 году приняли участие 32 Международные сборные Дружбы, каждая из которых объединила 12-летних мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей.

Готовиться к соревнованию сборной "Антигуанский Полоз" помогал Юный тренер Ласонас Тоумазус из Кипра. Как и другие Юные тренеры, он принимал участие в предыдущих сезонах "Футбола для дружбы".

"Я горжусь ребятами, они заслужили эту победу. Мы с ними отлично поработали на тренировках. Мне понравились увлеченность моих подопечных, их умение слышать и поддерживать друг друга. Уверен, в случае поражения в финале, ребята приняли бы его достойно, не стали бы искать виноватых и обвинять друг друга. Командная работа для них ценнее личных амбиций, и это очень здорово", – сказал Юный тренер Ласонас Тоумазус.

По завершении торжественной церемонии награждения победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы", все участники отправились на стадион "Метрополитано" на финал Лиги чемпионов УЕФА.