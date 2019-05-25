Программа "Футбол для дружбы" запустила проект Football for Friendship Stories

В рамках Международной социальной детской программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" запущен специальный проект Football for Friendship Stories, посвященный историям успеха Юных участников разных сезонов. На официальном YouTube-канале программы выйдет серия видеороликов, где Юные послы проекта расскажут о том, как участие в программе повлияло на их жизнь, а также помогло поверить в свои силы и возможности.

Первым героем проекта Football for Friendship Stories стал участник Первого сезона программы "Футбол для дружбы" Гоча Гогричиани. Сейчас Гоче 19 лет, он выступает за молодежную команду ФК "Ростов". В 2013 году он принял участие в программе в качестве игрока, а в Седьмом сезоне он проведет тренировку для Юных футболистов.

"Футбол для дружбы" стал важной частью моей жизни и познакомил с прекрасными людьми из разных стран, которые вдохновляют своими достижениями. Я считаю, что эта программа очень важна в наше время, потому что помогает детям культурно обогащаться и развиваться в сфере спорта. А с помощью F4F Stories у людей появится возможность услышать наши истории", – сказал Гоча Гогричиани.

В специальном проекте F4F Stories своими историями также поделятся такие Юные участники программы, как обладатель титула самого Юного футбольного комментатора в мире и ведущий футбольных матчей на телеканале BeIN Sports Язн Таха из Сирии, Юная журналистка и экологическая активистка из Арубы Шекайли Ларианн Асенсьон и другие ребята из разных стран.

Шекайли Асенсьон принимала участие в Шестом сезоне "Футбола для дружбы". В своей стране она является замечательным примером целеустремленности. В компании со сверстниками Шекайли участвует в акциях по уборке пляжей Арубы и ведет экологический блог, в котором призывает молодежь Океании сплотиться вокруг общей проблемы защиты и сохранения первозданной природы Карибского бассейна.

Еще одним примером для сверстников является история самого Юного футбольного комментатора в мире 12-летнего Язна Тахи. Ему удается совмещать любовь к футболу и журналистике – Язн успевает вести матчи на телеканале BeIN Sports и проходить обучение в академии Strikers в Кувейте.

В Шестом сезоне программы ему представилась возможность комментировать решающий матч Чемпионата мира по "Футболу для дружбы", а также попасть на матч открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Сейчас Язн Таха комментирует матчи как на арабском, так и на английском, а к финалу Седьмого сезона, который в этом году проходит в Мадриде, он решил выучить и испанский язык.

"Я благодарен "Футболу для дружбы" за то, что он позволил мне развиваться в сфере спортивной журналистики. Я всегда мечтал комментировать футбольные матчи и не могу поверить, что совсем скоро вживую увижу финал Лиги чемпионов в Мадриде. Я думаю, что проект F4F Stories поможет другим детям поверить в себя и добиться своих целей", – отметил Язн Таха.

В рамках Football for Friendship Stories планируется выпустить 9 видеороликов, каждый из которых расскажет историю Юных участников через одну из Девяти ценностей F4F. В следующих сезонах программы "Футбол для дружбы" проект продолжит свою работу и соберет еще больше историй успеха Юных футболистов, Юных тренеров, Юных рефери и Юных журналистов.

Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдет в Мадриде на центральной площади Пласа-Майор. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", который сыграют на стадионе "Метрополитано".