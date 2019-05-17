Посол F4F из Уганды представит песню о Девяти ценностях на Чемпионате мира по "Футболу для дружбы"

22-летний студент из Уганды Дэвис Каньола написал песню о Девяти ценностях Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" и 1 июня исполнит ее вместе со своей музыкальной группой в Мадриде на Церемонии награждения после финального матча Чемпионата мира по "Футболу для дружбы".

Написать песню о Девяти ценностях "Футбола для дружбы" Дэвиса Каньолу вдохновило участие представителей делегации из Уганды в Шестом сезоне программы, который прошел в Москве в 2018 году.

Дэвис обучается в Университете Кисуби по специальности "Связи с общественностью". В свободное время он играет в футбол и занимается в Эйденской школе футбольного искусства (Aidenal School of Soccer Art). В этой футбольной школе состоит Юный тренер Чарльз Луанга, который рассказал Дэвису о ценностях "Футбола для дружбы": дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести. В прошлом году Чарльз представлял делегацию Уганды на мероприятиях Шестого сезона программы. Вместе с Юными футболистами под руководством известных игроков Чарльз познакомился в школе "Девяти ценностей" с ключевыми общечеловеческими ценностями. Вернувшись в Уганду, он продолжил рассказывать о базовых принципах "Футбола для дружбы" среди своих сверстников в футбольной школе. Эта история – яркий пример того, как философия программы откликается в каждом человеке, независимо от возраста, пола, национальности и физических возможностей.

Многие ребята, вернувшись домой после участия в проекте, начинают работать над своими проектами. Они пишут книги и ведут блоги, развивают футбольные школы и открывают благотворительные организации. Вернувшись домой, Юные послы рассказывают о проекте своим сверстникам, а также встречаются с самыми влиятельными людьми в своей стране – президентами, министрами и принцами. Некоторые ребята уже получили предложения стать международными Послами доброй воли. Например, Юная журналистка Ананья Камбодж написала книгу "Мое путешествие из Мохали в Санкт-Петербург", в которой рассказала о Девяти ценностях программы и о впечатлениях от общения со Юными участниками на проекте.

Работа над песней началась в декабре 2018 года, после своего выхода композиция успела стать по-настоящему популярной в Уганде. Уже в марте 2019 года Дэвис Каньола получил приглашение выступить в Мадриде.

"Я невероятно счастлив, что получил приглашение представить песню на Чемпионате мира по "Футболу для дружбы". Уверен, что эта песня позволит участникам программы взглянуть на мир другими глазами – на мир равных возможностей, свободный от любых барьеров и границ. Мы должны помнить о важнейших общечеловеческих ценностях и всегда следовать им не только в спорте, но и в жизни. Надеюсь, выступление в Мадриде будет для меня первым шагом к постоянному сотрудничеству с организаторами "Футбола для дружбы". Я мечтаю, чтобы моя песня стала официальным гимном программы", – поделился Дэвис Каньола, автор песни о Девяти ценностях программы "Футбол для дружбы".

Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум "Футбол для дружбы" и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдет 1 июня в Мадриде на центральной площади Пласа-Майор.