Организаторы «Футбола для дружбы» учредили международную премию за лучшие футбольные онлайн-практики

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» учредила первую в мире награду за виртуальные инициативы в области детского футбола. Она позволит футбольному сообществу собрать передовой опыт воспитания среди молодежи любви к спорту в эпоху цифровых технологий, сообщают организаторы.

Международная премия «Футбола для дружбы» направлена на выявление всех возможных онлайн-идей для спортивных тренировок, обучения юных футболистов, сотрудничества в области детского футбола и продвижение этих идей во всем мире. Сейчас в мире спорта крайне актуальны разработки цифровых решений для новых поколений. Целью премии является привлечение внимания к вопросам развития детского футбола в условиях глобальной цифровизации и формирование сообщества единомышленников, развивающих эти направления.

К участию приглашаются руководители и представители футбольных академий, которые готовы делиться своими идеями, проектами и продуктами, посвященными детскому футболу и социальным инициативам в этой сфере. Работы будут оцениваться независимым экспертным советом, а лучшие из них будут включены в шорт-лист. В дальнейшем проекты будут публично представлены в рамках Международного онлайн-форума «Футбол для дружбы"-2020 в формате видеоконференции.

Все активности пройдут на образовательной игровой платформе «Футбола для дружбы». Впервые в истории мероприятия программы пройдут в новом цифровом формате. Восьмой сезон отметится первым онлайн-чемпионатом мира по F4F и участием более чем 10 000 игроков всех возрастов из 100 стран.

Дополнительная информация и регистрационная форма доступны здесь. Заявки к участию принимаются до 30 сентября.