14:00 | Футбол — Футбол для дружбы. Новый сезон

"Ливерпуль" получил Кубок "Девяти ценностей"

Еще один трофей "Ливерпуля".
Еще один трофей "Ливерпуля".
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По итогам голосования Юных участников Седьмого сезона программы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Кубок "Девяти ценностей" был присужден "Ливерпулю". Награда ежегодно вручается самой социально ответственной футбольной команде.

В этом году ребята выбирали победителя среди клубов-участников Лиги чемпионов-2018/19.Голосование проводилось в рамках финальных мероприятий Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы"в Мадриде. Юные участники выбирали самую социально ответственную команду в Международном лагере Дружбы. В тройку лидеров, помимо победителя, вошли "Тоттенхэм" и "Барселона". Победителя определили 1 июня перед финальным матчем Чемпионата мира по "Футболу для дружбы"на футбольном поле на площади Плаза Майор.

"Ливерпуль" стал шестым по счету обладателем Кубка "Девяти ценностей". С 2015 года награду получили такие футбольные клубы, как "Барселона" (Испания), "Бавария"(Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал Мадрид" (Испания).

В 2018 году Юные участники "Футбола для дружбы" выбирали самую социально ответственную команду среди национальных сборных, принимавших участие в чемпионате мира по футболу. Тогда они сочли достойной Кубка "Девяти ценностей" футбольную сборную Бразилии. Торжественная церемония вручения награды состоялась в марте 2019 года в городе Порту в преддверии товарищеского матча Панама – Бразилия.

Кубок "Девяти ценностей" – это ежегодная награда программы "Футбол для дружбы". В 2015 году Кубок "Девяти ценностей" был создан известным немецким скульптором Ахимом Риппергером. Скульптура представляет собой фигуру Юного футболиста, держащего в руках Земной шар в виде футбольного мяча. Она символизирует одну из ключевых целей международной программы "Футбола для дружбы", заключающуюся в продвижении среди юного поколения базовых общечеловеческих ценностей.

Финальные мероприятия Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде в период с 28 мая по 2 июня. В них принимают участие более 800 человек из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки.

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