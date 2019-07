Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" вошла в шорт-лист премии Platinum PR Awards в номинации "Лучшая мультикультурная кампания в мире". Коммуникационное агентство АГТ, возглавляющее Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К), в течение семи лет является глобальным оператором программы "Футбол для дружбы".

Седьмой сезон "Футбола для дружбы" завершился в Мадриде в 2019 году установкой мирового рекорда – программа получила титул Guinness world records® за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

За прошедшие семь лет проект объединил более шести тысяч участников и приобрел свыше пяти миллионов сторонников. География "Футбола для дружбы" охватывает 211 стран и регионов мира.

За годы реализации программы ее проектная команда выросла до 804 специалистов. В ключевых странах запускаются офисы по работе с участниками и локальные пресс-центры. Нынешний пул "Футбола для дружбы" – это более 200 официальных информационных партнеров и более пяти тысяч международных и национальных СМИ.

"Реализация такого глобального проекта, как "Футбол для дружбы" – это заслуга многочисленной команды специалистов. В настоящий момент коммуникационная группа АГТ имеет налаженные связи с представителями футбольных федераций и правительств более 200 стран, тесно взаимодействует с международными организациями, а также комиссарами по защите детей, департаментами противодействия этнической и гендерной дискриминации. Почти в 60 странах мы наладили работу с детскими благотворительными фондами, которые включаются в реализацию программы для ребят с инвалидностью и сирот", – отметил глобальный директор Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" Владимир Серов.

"Футбол для дружбы" объединяет специалистов.

Программа удостоена множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций. Среди них: Sabre Awards в номинации "Лучший социальный проект планеты" (2016), The Drum Social Buzz Awards в номинации "Лучшая международная стратегия" (2017), The Internationalist Awards for Innovative Digital Marketing Solutions в категории "Лучшая медиа-стратегия" (2017), Серебряный лучник в номинации "Лучший социальный проект России" (2018), MarSpo Awards в номинации "Лучший проект в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Игровые виды спорта" (2018) и многие другие.

Подчеркивая важность таких социальных инициатив, как "Футбол для дружбы", Ананья Камбодж выступит от лица Юных послов программы на Молодежном форуме ЭКОСОС в штаб-квартире ООН в 2020 году. Это еще раз доказывает, что проект объединяет вокруг себя все больше сторонников здорового, спортивного образа жизни, неравнодушных лидеров со всех континентов – детей и взрослых, желающих изменить мир к лучшему.

Интерес к программе со стороны Юных спортсменов, экспертов и тренеров из разных стран, растет с каждым сезоном.

Ежегодно программа задает новые направления развития. В сезоне 2019 года ежегодный форум программы впервые стал площадкой для профессионального диалога экспертов и практикующих специалистов в области детско-юношеского спорта. Была запущена Международная Академия "Ф4Ф". Международный детский пресс-центр впервые работал под руководством профессионалов из ведущих мировых СМИ. Этот формат получил интересное развитие после завершения сезона – коммуникационное агентство АГТ организовало стажировки для 12-летних журналистов в печатных и онлайн изданиях по всему миру. Например, в июле ребята уже приступили к работе в еженедельном журнале BBC Match of the Day, новостном портале 1news.az и на радиостанции Radio one.