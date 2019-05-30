Главный редактор "СЭ" выступил на Международном форуме на тему детского футбола

Главный редактор "СЭ" Максим Максимов принял участие в качестве спикера в Международном форуме в Мадриде в рамках международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
Его выступление на английском языке открывало панельное обсуждение "Как СМИ способствуют развитию детского футбола". Темой доклада стали "Значимость и подход к освещению детско-юношеского спорта в спортивных медиа". Максимов рассказал о том, как "Спорт-Экспресс" освещает детско-юношеский спорт и детские социальные проекты в России, и в целом о развитии детского футбола и спорта в стране, затронув в том числе и самые острые вопросы и проблемы в этой области. Помимо главного редактора "СЭ" в дискуссии участвовали представители ведущих спортивных СМИ Франции, Сирии, Италии, Боливии, Сербии, а также дети-блоггеры из разных стран.
Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе и Международный форум, который открыли Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, глава академии "Барселоны" Микел Пуж, чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" Роберто Карлос, а также юный посол программы из Индии Ананьи Камбодж. (Дмитрий Симонов)
Видеоролик, посвященный футболисту юношеской сборной России Максиму Самойлову, о котором писал "СЭ". Эта история стала частью выступления на Международном форуме