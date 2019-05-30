Главный редактор "СЭ" выступил на Международном форуме на тему детского футбола

Главный редактор "СЭ" Максим Максимов принял участие в качестве спикера в Международном форуме в Мадриде в рамках международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

Его выступление на английском языке открывало панельное обсуждение "Как СМИ способствуют развитию детского футбола". Темой доклада стали "Значимость и подход к освещению детско-юношеского спорта в спортивных медиа". Максимов рассказал о том, как "Спорт-Экспресс" освещает детско-юношеский спорт и детские социальные проекты в России, и в целом о развитии детского футбола и спорта в стране, затронув в том числе и самые острые вопросы и проблемы в этой области. Помимо главного редактора "СЭ" в дискуссии участвовали представители ведущих спортивных СМИ Франции, Сирии, Италии, Боливии, Сербии, а также дети-блоггеры из разных стран.

Международный форум в Мадриде в рамках международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Главный редактор "СЭ" Максим Максимов (в центре). Фото "СЭ"

Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе и Международный форум, который открыли Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, глава академии "Барселоны" Микел Пуж, чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" Роберто Карлос, а также юный посол программы из Индии Ананьи Камбодж. (Дмитрий Симонов)

Видеоролик, посвященный футболисту юношеской сборной России Максиму Самойлову, о котором писал "СЭ". Эта история стала частью выступления на Международном форуме