"Футбол для дружбы" запустил Международную академию для тренеров детских футбольных команд

В рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" состоялся запуск Международной академии для тренеров. Мультиязычная обучающая онлайн-платформа начала работу 20 июня.

Международная академия "Футбола для дружбы" – это бесплатный онлайн-курс с набором практических занятий, направленный на повышение квалификации тренеров футбольных секций и юношеских команд, а также учителей физкультуры. Онлайн-курс академии содержит знания, практические советы и рекомендации по организации тренировок и продвижению ценностей здорового образа жизни. Обучающий курс представлен на 10 языках: русском, английском, немецком, испанском, французском, итальянском, турецком, китайском, арабском и хинди.

Курс разработан авторами спортивной и гуманитарной образовательных программ проекта "Футбол для дружбы". В его создании участвовали глава молодежной футбольной академии "Барселоны" Микель Пуч, менеджер ФК "Дели Динамос" Джозеф Гомбау, директор Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто, координатор женского футбольного клуба АЗ (Голландия) Жерард Тиммерс, футболисты ФК "Зенит" и ФК "Шальке", представители футбольных федераций разных стран и другие. Ряд практических видеоуроков был подготовлен с участием Юных футболистов и тренеров из разных стран во время мероприятий Седьмого сезона в Мадриде.

На пресс-конференции Международного форума "Футбол для дружбы"-2019, посвященной запуску Академии, легендарный защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала", Роберто Карлос высоко оценил значимость образовательной инициативы программы.

"Футбол для дружбы" – это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира. Объединяя спортивную и гуманитарную составляющие, проект помогает Юным участникам развивать свои таланты, выбирать свой жизненный путь и становиться яркими лидерами. Программа выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее", – отметил чемпион мира-2002 и трехкратный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос.

Онлайн-курс Международной академии состоит из четырех модулей:

– Как обучать ценностям;

– Как тренировать смешанные команды;

– Лайфхаки для тренеров детских команд;

– Ключевые аспекты спортивного менеджмента в детском футболе.

Занятия содержат конкретные инструкции от специалистов, работающих с детьми, примеры упражнений, которые тренер может выполнять с учениками, фрагменты выступлений спикеров Международного форума "Футбол для дружбы", тесты и задания для самостоятельной работы.

"Академия поможет тренерам со всего мира развивать профессиональные навыки и позволит им стать частью глобального сообщества коллег-единомышленников. На протяжении многих лет футбол остается самым популярным и доступным видом спорта в мире. Эта игра позволяет детям учиться верить в себя и развивать свои таланты. Для юных футболистов тренеры становятся проводниками в удивительном мире футбола. Обучение в Академии "Футбола для дружбы" поможет им качественно выполнять свою работу и менять к лучшему жизни юных спортсменов по всему миру", – сказал Глобальный посол "Футбола для дружбы" Франц Беккенбауэр.

"На мой взгляд, тренеры детских футбольных секций и юношеских команд, а также учителя физкультуры фактически отвечают за развитие детского футбола в разных странах и регионах мира. Мне кажется, очень важным помогать им в этой работе. Обучение в Международной академии "Футбола для дружбы" поможет тренерам повысить свою квалификацию и успешно применить новые знания и методики на практике", – сказал менеджер "Дели Динамос" Джозеф Гомбау.