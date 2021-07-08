Физический прототип первого в мире футбольного NFT-трофея будет уничтожен в ночь с 10 на 11 июля

ПАО «Газпром», официальный партнер чемпионата Европы, выступил с инициативой абсолютно новой награды за лучший гол турнира. Это трофей в формате NFT — первой в истории мирового футбола цифровой награды, соединившей в себе физическое восприятие и цифровые технологии.

Автором арт-инсталляции в основе физического прототипа первого в мире футбольного NFT-трофея стал известный российский художник — каллиграфутурист Покрас Лампас. Прототип будет уничтожен накануне финала Евро-2020 в ночь с 10 на 11 июля путем свободного распространения его в 11 городах проведения чемпионата: Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье. Мячи будут ждать своих будущих хозяев в укромных местах возле достопримечательностей, популярных мест отдыха и спортивных объектов городов проведения европейского чемпионата.

27 июня единая арт-инсталляция из 432 футбольных мячей на стенде ПАО «Газпром» футбольной деревни Санкт-Петербурга была разобрана на мячи, каждый из которых — неповторим как произведение современного искусства. При этом физический объект уже никогда не повторится в том виде, в котором он был создан и просуществовал на стенде ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге, и будет сохранен только в форме NFT-токена, который наряду с одним из мячей достанется автору лучшего гола турнира.

«Наш проект демонстрирует мультидисциплинарность современного художника — начиная с публичной арт-инсталляции, основанной на расписанных вручную составных объектах, проект трансформируется в технологичный цифровой токен, параллельно рассказывая зрителю о работе через контент в соцсетях. И снова возвращается на улицы уже в виде составных артефактов — самих мячей, с которых всё начиналось.

При этом возможность внезапно стать обладателями частички арт-объекта и самостоятельно принять решение о том, что с ним делать, превращает зрителя в полноценного актора проекта и еще сильнее связывает цифровую реальность с материальным фундаментом работы. До встречи на улицах Петербурга, Рима, Лондона и других европейских столиц!" - отметил Покрас Лампас.

Чтобы узнать, где спрятаны мячи, следите за подсказками в аккаунтах ПАО «Газпром» @gazpromfootball, @gazpromphotos, @gazpromNewsEn, Программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» @footballforfriendship и Покраса Лампаса @pokraslampas.