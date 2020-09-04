Международные клубные турниры
Этой осенью выйдет симулятор Football for Friendship World
15:00
Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, анонсировала сегодня выпуск игры Football for Friendship World. Релиз запланирован на осень 2020 года. Впервые пользователи во всем мире получат возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы», объединяясь в международные сборные. Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Разработчиком игры является DataArt. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.
Football for Friendship World (F4F World) позволяет организовывать в реальном времени матчи международных сборных команд, за каждого из футбольных игроков в которых отвечают пользователи из разных стран. В составе каждой команды голкипер, защитник, два нападающих, два полузащитника, а также тренер и запасные. F4F World дает возможность пользователям присоединяться к командам или создавать собственные, приглашая в них случайных или знакомых игроков. Помимо классических правил игрокам впервые доступны матчи по новым правилам, основанные на Девяти ценностях международной программы «Футбол для дружбы»: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.
F4F Young Journalists continue to brighter our world together! Each week, they come together to share positive vibes with people worldwide. In today's episode you'll learn about the latest news from: ?? Philippines ?? Sri Lanka ?? Portugal ?? India ?? C?te d'Ivoire Want to be a correspondent of your country too? Send us a letter to F4Fdigital@footballforfriendhip.com and join the team!
Особенности Football for Friendship World:
— рисованный оригинальный дизайн и уникальная кастомизация персонажей;
— многоуровневые режимы футбольного игрока, тренера клуба, футбольного фаната;
— возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы» и их модификациям с использованием супер-ударов;
— возможность создавать клубы и приглашать в них случайных или знакомых игроков из разных стран;
— управление карьерой клуба с возможностью играть в нескольких дивизионах и международных лигах.
Разработкой F4F World занимается компания DataArt, создавшая образовательную игровую платформу Skillotron, завоевавшую множество наград, и являющаяся разработчиком глобальных решений для Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica/Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup.
Релиз Football for Friendship World запланирован на осень 2020 года и для первых зарегистрированных пользователей игра будет полностью бесплатной.
«Для нашей команды — огромная честь принимать участие в разработке игры со столь высокой социальной значимостью. В создание проекта вовлечены люди из разных стран и городов, разных профессий, говорящие на разных языках, но всех их объединяет «Футбол для Дружбы» и желание делать проект максимально привлекательным не только для любителей футбола. Football for Friendship World объединит международные сборные онлайн в веселой игровой манере. Мы работаем над доступным для каждого и интуитивно понятным геймплеем, с приятными сюрпризами и возможностью бросить вызов звездам мирового футбола», — отмечают в компании DataArt.
Traditions are the basement of our lives. ? They guide us thanks to the rich experience of previous generations. And today we create new traditions: it could be a hug before a match, weekend trips with family or a weekly meeting with friends. Internationally, traditions help us better understand foreign cultures and learn more about the diversity of our world. ? And what traditions do you have?
Напомним, международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.
Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.
F4F goes virtual. Are you with us? ? ? This year, Football for Friendship World video game will unite users worldwide. Children and adults across the globe will join international teams in the Football for Friendship format to play cyberfootball. ? F4F World is: ? unique character customization ? various roles to choose ? awesome power-ups in F4F matches ? ability to create clubs with friends from different countries ? club career management and international leagues ? The release is scheduled for the autumn of 2020. F4F World will be available on MS Windows, Apple macOS, Android, iOS. ? Subscribe to be the first to learn about new updates ? ? #F4F #FootballForFriendship #F4FEighthSeason #eF4F #F4FWorld #cyberfootball #football
«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.
В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.
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