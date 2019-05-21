Автор комиксов "Love is.." создал специальный стикерпак Международной программы "Футбол для дружбы"

Стикерпак станет доступен для бесплатной установки на iOS и Android с 21 мая в 186 странах мира. Для установки стикерпака необходимо скачать или обновить официальное мобильное приложение Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". На 14 стикерах из набора изображены официальные талисманы "Футбола для дружбы" – пес Фредди и кошка Фрейда.

Стикеры можно использовать в мессенджерах iMessage и WhatsApp. Герои набора могут передавать эмоции пользователя и важнейшие ценности программы – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, преданность.

Рисунки для набора создал известный британский иллюстратор Билл Эспри, автор знаменитой серии комиксов "Love is…". Эспри является автором образов собаки Фредди и кошки Фрейды, которых он создал как официальных талисманов Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" Футбол для дружбы". Дружба Фредди и Фрейды символизирует глобальную идею программы. Образ двух непохожих друга на друга животных, сосуществующих в мире и гармонии, призван напоминать Юным участникам по всему миру о всеобщем равенстве, взаимоуважении и радости объединения.

"Я горжусь тем, что мне удалось отразить в своих рисунках ценности "Футбола для дружбы". Я и сам полностью разделяю их. Идея о персонажах Фредди и Фрейды пришла ко мне, когда я вспомнил о котенке и щенке моей жены. Питомцы росли вместе в нашем доме и очень сдружились. Наблюдая за их совместными играми, я думал, что было бы здорово, если бы люди могли так же легко забывать о своих различиях и объединяться. Проект "Футбол для дружбы" учит детей со всего мира именно этому", – сказал Эспри.

Британский иллюстратор примет участие в финальных мероприятиях Седьмого сезона "Футбола для дружбы" в Мадриде с 28 мая по 2 июня, куда прибудут более 800 Юных участников, тренеров и журналистов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Художник выступит с мастер-классами для ребят в Школе "Девяти ценностей". Он поможет Юным футболистам, Юным журналистам, Юным рефери и Юным тренерам нарисовать логотипы Сборных Дружбы, принимающих участие в Чемпионате мира по "Футболу для дружбы". В рамках экологической инициативы программы сборные названы в честь редких видов животных, находящихся на грани исчезновения.

В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдет в Мадриде на центральной площади Плаза-Майор. 1 июня частники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов-2019, который пройдет на стадионе "Метрополитано".