Сборная Бразилии устроила разгром в Сингапуре: Винисиус сделал хет-трик, а зенитовец Сантос стал капитаном

Команда Карло Анчелотти завершила последний матч в 2026 году победой со счетом 7:0.

Последний матч сборной Бразилии в 2026 году был прежде всего возможностью проверить резервистов. После поражения от Японии (2:3) у Карло Анчелотти остались вопросы к обороне. В той встрече южноамериканцы сумели отыграться с 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора, но пропустили решающий мяч в добавленное время.

Против Сингапура, занимающего 148-е место в рейтинге ФИФА, Анчелотти решился на эксперименты. В стартовом составе остались лишь четыре игрока, выходившие с первых минут в матче с Японией: Габриэл Магальяйнс, Бруну Гимарайнс, Эстевао и Винисиус. В нападении вместо получившего красную карточку Рафиньи вышел Эндрик, слева в защите появился Дуглас Сантос из «Зенита». Сам тренер после удаления в предыдущей встрече не имел права находиться у бровки, поэтому командой руководил его помощник. Капитаном вместо Рафиньи стал Гимарайнс.

Винисиус зажег в первом тайме

Бразильцы с самого старта подтвердили разницу в классе. Уже на седьмой минуте Эстевао после скидки Гимарайнса угодил в штангу. А первая результативная атака родилась из ошибки сингапурцев при выходе из обороны: Бруну совершил перехват, нашел Винисиуса в штрафной, и тот аккуратно положил мяч в угол.

К 15-й минуте преимущество гостей удвоилось. Причем комбинацию при втором голе Винисиус не только завершил, но и начал: на скорости запустил в прорыв Эндрика, а тот перед воротами предпочел вернуть мяч партнеру. Нападающему «Реала» оставалось сделать легкое касание.

А затем 26-летний вингер оформил хет-трик. Гимарайнс перевел мяч на Эстевао, тот прострелил, а Винисиус замкнул.

Сингапурцы пытались разыгрывать низом, но под давлением регулярно терялись. Бразильцы раз за разом получали возможности для новых атак, а их вингеры — пространство. Ближе к концу тайма счет стал совсем неприличным: Эстевао ассистировал Эндрику, тот убрал соперника и точно пробил левой — 4:0. И это при том, что еще два взятия ворот были отменены: гости могли забить и больше.

Сантос — капитан не только в «Зените»

После перерыва картина почти не изменилась. Довольно быстро Эстевао забил пятый гол: подобрал мяч после неудачного выноса со стандарта и ударом с рикошетом отправил его в сетку.

Бразилия продолжала создавать моменты: Райан мощно пробил в перекладину, а Винисиус отличился в четвертый раз, но празднование покера пришлось отменить из-за офсайда.

На исходе часа произошла серия замен: ушли Винисиус, Гимарайнс, Жоау Гомес и Габриэл Магальяйнс. Вместо них появились Аллан, Марлон Гомес, Габриэл Бонтемпо и Витор Рейс.

Аллан быстро поучаствовал в новой результативной атаке: отдал разрезающую передачу на Райана, который обошел голкипера и завершил эпизод. А на 74-й минуте прострел все того же Аллана привел к автоголу Рауля Сухайми — 7:0.

Сингапур мог получить возможность забить хотя бы гол престижа — и это, безусловно, обрадовало бы местных болельщиков. Арбитр сначала назначил пенальти в ворота Бразилии, а после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Фото Reuters

Произошло и еще одно интересное событие. После ухода Гимарайнса повязка перешла к защитнику «Зенита», который провел на поле все 90 минут. В Петербурге 32-летний Сантос давно носит капитанскую повязку, но добиться такого статуса в сборной — особенный момент в его карьере.

Бразилия завершила год крупной победой, а Винисиус возвращается из расположения сборной в «Реал» в отличном настроении. Впрочем, разгром Сингапура не снимает вопросов к Анчелотти, появившихся после чемпионата мира и поражения от Японии. Слишком велика была разница в классе соперников.