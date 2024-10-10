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Товарищеские матчи

10 октября, 16:15

«Краснодар» не удивляет, а «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс». Главное с пресс-конференции Сергея Семака перед матчем «Зенит» — «Войводина»

Семак оценил игру «Войводины» перед товарищеским матчем
Алексей Михайлов
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Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Тренер ответил на множество самых разных вопросов на клубной базе в Удельном парке.

Во время октябрьской паузы на матчи сборных «Зенит» не ушел на отдых. В субботу, 12 октября, сине-бело-голубые проведут товарищеский международный матч — на «Газпром Арену» приедет «Войводина», одна из ведущих команд чемпионата Сербии, которая в прошлом сезоне стала четвертой в местной лиге.

Барриос, Кассьерра, Караваев, Мантуан

— Как строится подготовка команды в контексте субботнего спарринга и возвращения футболистов сборной России? Есть ли у них шанс принять участие в игре с сербами? — вопросы Семаку.

— Подготовка проходит как обычно: несколько дней отдохнули, собрались. Сборники присоединятся к нам в пятницу — вечером в четверг они прибудут в Санкт-Петербург. Выйдет ли кто-то из них на «Войводину»? Посмотрим. Думаю, что какое-то время получат. Посмотрим, сколько — в зависимости от того, какой у нас будет режим подготовки. Но большинство, думаю, по 45 минут.

— Такие товарищеские матчи, как с «Войводиной», дают возможность пробовать в деле молодых воспитанников академии. Можно ли ожидать появление кого-то из игроков этой категории в субботу? И есть у вас кто-то из них на карандаше на ближайшую перспективу?

— Что значит «на ближайшую перспективу»? Если на этот сезон, то таких, наверное, нет. Что касается более отдаленного будущего, то посмотрим, как они станут прогрессировать. Есть таланты в той же молодежке. Здесь очень важный момент перехода из юношеского футбола во взрослый — кто и насколько быстро адаптируется к нему.

По вопросу ротации — в этом матче мы отталкиваемся прежде всего от наших задач. В обойме достаточное количество игроков. Думаем, кого можем позвать. Возможно, одного-двоих, не более, потому что состав у нас сейчас по количеству достаточный для того, чтобы провести встречу с «Войводиной» так, как планировали. В ней появление молодежи маловероятно. Но, например, в спарринге с «Кайратом» мы дали возможность выйти некоторым ребятам, посмотрели на них. Все в их ногах и головах.

— Часто «Зенит» встречается с «Црвеной Звездой», на этот раз другой соперник из Сербии, чуть менее сильный. Это хорошо, потому что разнообразие? Или не очень, потому что «Црвена» мощнее?

— Это хорошо. Мы понимаем, что главный смысл этого матча — посмотреть и дать возможность людям, которые реже выходят на поле, поддержать игровой тонус. Для «Войводины» сейчас тоже очень важный момент, связанный со сменой главного тренера, — команде нужна эта пауза. Думаю, в итоге от спарринга выигрывают все.

— Вас как главного тренера огорчает или радует, что в сборные стали приглашать меньше южноамериканских легионеров «Зенита»? Удобнее ли в связи с этим работать во время международных пауз?

— Бразильцы у нас и раньше не вызывались, поэтому здесь никаких изменений нет. То, что Барриос и Кассьерра не приглашаются, на это мы повлиять не можем. Они в любом случае выполняют свою работу, хотят выступать за национальную команду, но на сегодняшний день не попадают в нее. При этом каждый раз они присутствуют в расширенном списке, но в окончательный не проходят. Для нас это и не хорошо, и не плохо. Как есть, так и есть. Трудимся с теми, кто есть. Понимаем, что, с одной стороны, вызов в сборную — это эмоциональный подъем для каждого, с другой — есть то, что под нашим присмотром они понимают, какую работу проводят. Тут тоже есть свои плюсы и свои минусы.

 
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— В каком состоянии находится Караваев? Он все еще залечивает повреждение или на данном этапе просто проигрывает конкуренцию Мантуану? С учетом ваших слов о том, что хотите видеть более атакующие качества у крайних защитников.

— Пока у Караваева есть определенные проблемы, которые не позволяют ему тренироваться постоянно. К сожалению, периодически Вячеславу требуется отдых для того, чтобы подлечивать болячки. По совокупности причин мы посчитали, что на предыдущий матч Мантуан оказался в лучших кондициях для стартового состава. Что будет в следующей встрече — посмотрим. И у Славы, и у Мантуана абсолютно одинаковые шансы на то, чтобы выходить на поле с первых минут.

Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Зимние трансферы, Глушенков

— Есть ли на данном этапе в «Зените» проблемные позиции, требующие дублирования новыми исполнителями?

— Конечно, в трансферной деятельности всегда есть определенные цели, задачи. Что-то получается, что-то не получается. Не бывает такого, что все, что хочется, можно сделать. Как правило, ты делаешь половину работы. Иногда даже по ходу трансферного окна меняешь направление — такое тоже случается. Сейчас будем готовиться к зимнему периоду дозаявок. Проблемные позиции есть, процесс этот безостановочный, необратимый, нужно все время вносить коррективы. Сейчас понимаем, какие вопросы необходимо решать, донесли это до руководства.

 
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— Главные выводы по итогам первой трети чемпионата для вас? Что-то удивило? Впереди «Зенита» идут «Краснодар» и «Локомотив», который никто не записывал в фавориты, потому что из команды ушло много опытных футболистов.

— «Краснодар» в этом сезоне не удивляет. Ожидаемый лидер. И в прошлом чемпионате клуб большую часть времени шел на первом месте. А «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс — очень много забивает, показывает быстрый, атакующий футбол, использует качества своих игроков. У железнодорожников много перспективных ребят с российскими паспортами, которые набираются опыта.

По поводу нас с точки зрения набора очков: идем в своем графике, неплохо. Что касается качества футбола — думаю, были и хорошие матчи, и похуже. К сожалению, это связано в том числе и с травмой Максима Глушенкова — по ходу пришлось менять структуру нашей игры, исходя из наличия тех или иных исполнителей, которые на конкретный период выглядят предпочтительнее. Вся борьба еще впереди.

Сергей Семак
ФК Войводина
ФК Зенит
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