Сборная Вьетнама: вратари из Москвы и Праги, ни одного легионера, ниже Киргизии и Таджикистана в рейтинге ФИФА

Рассказываем о ближайшем сопернике сборной России.

Первая встреча

Бирма, Судан, Индонезия... Экзотических соперников у нашей национальной команды еще во времена Советского Союза хватало, а с Вьетнамом не встречались ни разу. Даже вторая и олимпийские команды. Одна из причин — наличие двух федераций и сборных, из-за чего единая национальная команда появилась только в 1991 году — спустя 15 лет после объединения Южного и Северного Вьетнама. Так что знакомимся с новым оппонентом, который в данный момент занимает 115-е место в рейтинге ФИФА и 20-е среди азиатских команд. Немногим ниже Киргизии и Таджикистана, с которыми Россия относительно недавно встречалась.

Самые значимые достижения в истории «Золотых звездных воинов» — четвертьфиналы Кубка Азии. Причем в финальном турнире сборная впервые сыграла только в 2007 году, когда Вьетнам выступил хозяином наряду с Индонезией, Малайзией и Таиландом. Тогда-то и случился исторический выход в плей-офф, где последовало поражение от выигравшего титул Ирака. Следующего четвертьфинала пришлось ждать до 2019 года. Титулы же Вьетнам брал на чемпионатах АСЕАН, где выступают команды из Юго-Восточной Азии. Данный турнир «воины» выиграли в 2008 и 2018 годах.

Если же брать нынешнюю сборную, то она по своим меркам относительно успешна. Два года назад стала второй на чемпионате АСЕАН, уступив титул следующему сопернику сборной России — Таиланду. А этой зимой Вьетнам в третий раз выступил в финальном турнире Кубка Азии. Итог — четвертое место в группе с поражениями от Японии (2:4), Индонезии (0:1) и Ирака (2:3). Последняя игра — настоящая драма. «Воины» сравняли счет на первой добавленной арбитрами минуте, но получили в свои ворота пенальти на 12-й.

Фото Федерация футбола Вьетнама (VFF)

Кореец вместо француза

Магия француза Филиппа Труссье, который руководил Японией на домашнем ЧМ-2002, не сработала. В марте его сменил кореец Ким Сан Сик — 47-летний специалист, который, будучи футболистом, с корейской командой играл на ЧМ-2006 и Олимпиаде-2000. В качестве тренера он приводил к чемпионскому титулу «Дженбук Моторс» и был признан лучшим специалистом страны 2021 года. Во Вьетнаме Ким получил незавидное наследство в виде серии из восьми поражений с околонулевыми шансами в отборочном турнире ЧМ-2026.

Тем не менее премьера получилась яркой — в домашней игре с Филиппинами «воины» едва не упустили победу на 89-й минуте, но склонили чашу весов в свою пользу в добавленное время (3:2). Однако в последнем туре последовало поражение от Ирака (1:3), и в третий раунд пробиться не удалось. Небольшая компенсация — участие в отборе на Кубок Азии-2027, который на первых двух этапах совмещался с квалификацией мирового первенства.

Теперь все неудачники поборются за шесть оставшихся путевок на континентальный турнир. Эта часть соревнований стартует в марте следующего года, а игра с Россией — первая из четырех осенних матчей в рамках подготовки к отбору и декабрьскому чемпионату АСЕАН.

Без ярко выраженного бомбардира

С голкипером Данг Ван Ламом, который родился в Москве и является воспитанником академий «Спартака» и «Динамо», мы уже познакомились в его интервью «СЭ». Если опираться на оценки сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 300 тысяч евро. А самый дорогой игрок «воинов» — другой голкипер Нгуен Филип. Его ценник равняется 550 тысячам, карьера же кипера началась в Чехии, где он родился и отыграл на профессиональном уровне девять лет. Нгуен был первым номером в трех разных клубах, а в сезоне-2023 в составе «Словацко» даже стал лучшим в чемпионате по числу сухих матчей (11).

Сейчас вратарь — как и все его партнеры по сборной — выступает на родине. Что до полевых игроков, то в Европу на сезон заглядывал полузащитник Нгуен Куан Хай, на счету которого 13 матчей и 1 гол во второй французской лиге и Кубке Франции в составе «По». А еще обращает на себя внимание отсутствие в сборной ярко выраженного бомбардира. На Кубке Азии никто не забил больше одного мяча, а в отборочном турнире мирового первенства по два раза отличились форварды Нгуен Тьен Лин и Пхам Туан Хай. Последний вошел в топ-15 снайперов чемпионата страны, но тон там задают легионеры. Для контраста: бразилец Рафаэлсон наколотил 31 мяч, а лучший обладатель паспорта Вьетнама — 13. Да и тот — урожденный нигериец.

На Кубке Азии «воины» использовали две схожие схемы: 3-4-2-1 и 5-4-1. Новый штаб не стал изобретать велосипед, выбрав первую из расстановок на равные по силам Филиппины, а против выигравшего отборочную группу Ирака использовал более оборонительный вариант. На эксперименты банально не было времени, а если они и последуют — то уже в игре с Россией.