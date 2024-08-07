Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

«ПСЖ» и «Штурм» порезвились.

Товарищеский матч

«Штурм» (Австрия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:2 (2:2)

От непредсказуемости футбола и того, какие сюжеты он порой выписывает, может закружиться голова. Еще весной 25-летний Матвей Сафонов и 20-летний Даниил Худяков играли за «Краснодар» и «Локомотив» соответственно, но прошло два месяца, и они встретились в составах французского «ПСЖ» и австрийского «Штурма».

А еще удивительнее от того, что последний раз «ПСЖ» и «Штурм» играли 11 лет назад — тоже в товарищеском матче... Ну и какова была вероятность, что два российских вратаря, только-только покинувшие родину, сыграют друг против друга в таком матче? Близкая к нулю. Но это случилось, футбол действительно магический спорт.

Если же от лирики переходить к практике, то тут уже все не так волшебно. Оба вратаря — не основные в своих клубах. Для них очная встреча стала шансом показать себя тренерскому штабу. Сафонов при этом дебютировал в «ПСЖ».

К сожалению, оба поначалу справлялись так себе. Первым занервничал Даниил Худяков — что и неудивительно. Парню 20 лет, соперник — грозный (пусть парижане и вышли в неоптимальном составе), так что голкипер «Штурма» выглядел явно встревоженным. Уже на 4-й минуте это чуть не привело к беде — Худяков выбежал из ворот почти за пределы штрафной навстречу Коло Муани, тот качнул его и пробил в пустые ворота — выбивать пришлось защите.

Дальше — хуже. На 9-й минуте Мбайе с острого угла прошил Худякова; на 12-й минуте счет увеличил Асенсио, расстрелявший Даниила из центра штрафной — выглядело это все печально. Не сказать, что кто-то ожидал доминирования «Штурма» и чудес от россиянина — понятно, что сложности прогнозировались. Но 0:2 к 12-й минуте и чуть было не пропущенный третий мяч трудно назвать матчем мечты.

Визави Худякова Матвей Сафонов держался гораздо увереннее. Он грубых ошибок не допускал, смотрелся спокойным и явно демонстрировал, что готов к конкуренции с Доннаруммой. Но все это не помогло — уже на 15-й минуте нападающий австрийцев Амаду Камара воспользовался ошибкой «ПСЖ» в обороне и вышел один на один с Сафоновом, в итоге огорчив Матвея ударом «в домик».

На 43-й минуте «Штурм» сравнял — снова после ошибки парижан в защите. Отар Китеишвили остался на углу штрафной почти один и беспрепятственно пробил по воротам Матвея — тот такому расстрелу ничего не противопоставил.

К перерыву появилось ощущение, что оба вратаря запороли свои шансы в конкретной встрече. Четыре пропущенных гола на двоих российских голкиперов — немного не то, что ожидалось; вероятно, это понимали и ребята, так что на второй тайм вышли уже с другим настроем.

Так, Сафонову пришлось вступить в игру уже на 47-й минуте — после удара Чуквуани россиянин перевел мяч на угловой. И следом снова спас после розыгрыша, не пропустив в ближний угол.

Худяков тоже собрался — на 55-й минуте правильно выбрал позицию и отразил опаснейший удар Коло Муани. До конца матча Даниил еще дважды купировал угрозу, оба раза переведя мяч на угловой. Не отдыхал и Сафонов — Матвей пару раз включался и успокаивал ситуацию, пока разошедшийся «Штурм» создавал угрозы.

До конца матча никто так и не смог пробить пришедших в себя вратарей, как ни пытался. Оба россиянина во втором тайме солидно прибавили — и, если бы не напропускали в первые 45 минут, вероятно, это был бы отличный матч для Матвея и Даниила. Но и так получилось неплохо — Сафонов и Худяков не смотрелись инородно, со временем стали действовать уверенно, спасали. В общем, провели обычную для вратарей встречу — в конце концов, пропускать по два гола могут не только россияне.