Сегодня, 11:45

Приключения Месси в Анголе: военный конвой, гол хозяевам и награда от президента

Президент Анголы устроил прием для Лионеля Месси и сборной Аргентины
Артем Белинин
Корреспондент
Лионель Месси с президентом Анголы Жоау Лоренсу.
Фото AFP
Помог своей федерации неплохо заработать.

Многие сборные в эти дни проводят заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2026, но Аргентина все вопросы давно решила и проводит время с пользой. Чемпионы мира катаются по миру с коммерческим турне — в пятницу у них состоялся матч в Анголе.

Военный конвой и приветствие от президента

Не секрет, что сыграть с Аргентиной — дорогое удовольствие. По данным европейской прессы, приглашение «альбиселесте» с гарантированным участием Лионеля Месси стоит больше 10 миллионов евро. Ангольцы нашли эти деньги по вескому поводу — 11 ноября в стране отмечался 50-летний юбилей независимости.

Сборная Аргентины прибыла в Анголу 14 ноября — и сразу же получила царский прием. От аэропорта до гостиницы команду сопровождали военные бронетранспортеры, а на всем пути следования стояли счастливые ангольцы, скандирующие фамилию Месси.

Билеты на стадион «11 ноября» в Луанде продавались всего по доллару. Само собой, получился солдаут — матч в итоге посетили около 50 тысяч человек.

Зрители точно не пожалели — тренер Аргентины Лионель Скалони выставил настолько звездный состав, насколько это было возможно. В том числе Родриго де Пауля, Джованни Ло Чельсо, Лаутаро Мартинеса и, конечно, Месси.

Последний отдельно порадовал публику — на 43-й минуте отдал голевую передачу на Мартинеса.

А на 82-й минуте Лео забил сам.

После победы аргентинцев 2:0 президент Анголы Жоау Лоренсу вручил Месси трофей в пышном дизайне.

Лео в ответ подарил политику подписанную футболку.

Сейчас аргентинцы разъехались по домам — у них больше не осталось матчей в ноябрьскую паузу.

Большие деньги

Так как вопрос квалификации на чемпионат мира для аргентинцев уже не стоит, они заняты другим — зарабатывают деньги. Матч с Анголой — седьмой коммерческий визит за два года. При этом ранее «альбиселесте» играли исключительно в США, и каждая встреча, по данным прессы, приносила от 12 до 14 миллионов евро.

Это приличная сумма — и далеко не все готовы расставаться с ней ради игры с чемпионами мира. Даже в Анголе — по данным португальского издания Record, президента страны Лоренсу освистали на стадионе «11 ноября». В стране большие экономические проблемы, и многие считают, что деньги, потраченные на аргентинцев, можно было инвестировать в помощь бедным.

Россия играть с Аргентиной точно не станет — об этом «СЭ» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными».

Максим Митрофанов.«УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

У соперников команды Валерия Карпина расценки гораздо скромнее. «За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше», — рассказывал Митрофанов «Чемпионату» весной 2024 года.

По данным AD, приезд сборной Сербии обошелся РФС в 250 тысяч евро — вполне разумная сумма. Правда, и Месси у сербов нет — но нужен ли он за 10-12 миллионов евро это большой вопрос.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Анголы по футболу
Сборная Аргентины по футболу
  • Millwall82

    у Анголы забавный флаг, мачете и сегмент шестерни. Стилизация (по своему) на СССР. Но конечно классическая банановая республика. Гражданские войны, нищета и несменяемые лидеры, этот правда с 2017 года правит. Почти демократия, до него правил один аж 40 лет. И все это подавалось под соусом "социализма", такой социализм, что Маркс в гробе переворачивается.

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    РФС не стал комментировать что вроде она заплатила 1 млн евро , как говорили другие ! Знасит намного больше , иначе почему не сказать ? Это что ВОЕННАЯ тайна ? У нас ВОЕННУЮ тайну знал даже Мальчиш Кибальчиш !!

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Конечно это ложь ! Чтобы показать что к нам едут ВСЕ - надо платить - МИЛЛИОНЫ !

    15.11.2025

  • Blind.Piew

    Я думаю, что в разы меньше 12-14 млн. долларов. Потому что тогда Аргентина не была действующим чемпионом мира и сама готовилась к ЧМ в России (то есть, сама была заинтересована в игре в России и против европейской команды). У Бразилии и Аргентины есть такая давняя традиция: когда они действующие чемпионы мира, то заламывают цены за товарищеские матчи и гастролируют везде, где готовы заплатить такую цену.

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    , Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • Pol Pol

    Взалкал отец Фёдор, ой и взалкал ! В смысле ... отец Лайонэл ! И носит его нелёгкая, по просторам .... в погоне за ордерами генеральши Поповой, в смысле, в гости к очередному инженеру Брунсу, неивестного цвета и вероисповедания .... Марадошкин тоже такое любил, к Фидельке на блины, да коксу понюхать, под сигарку .... да приобнятся, да сфоткатся на фоне лагуны, под пальмасом, со ржавым кофейником на столе. Ну а как же ... они ж все, земляки ..... Че ! Ну - ну, посмотрим, скока этот ... протянет.

    15.11.2025

  • shpura

    Сколько в 2017 заплатили Аргентине за приезд в Москву сборной вместе с Месси?

    15.11.2025

  • shpura

    Парагваю заплатили, но игра не состоялась.

    15.11.2025

  • AlAr

    Можно ли верить Митрофанову? Он вот рассказывает, что Чеферин любит Россию и пытается вернуть её сборные в турниры УЕФА… Как эти сказки надоели!

    15.11.2025

    • Анчелотти опять вызвал Энрике в сборную Бразилии. Нападающий «Зенита» может сыграть с Сенегалом и Тунисом

