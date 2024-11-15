Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 20:45

«А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь». Дзюба и Деревянко зажгли перед матчем «Динамо» и «Амкала»

Дзюба и Деревянко устроили трешток перед матчем «Динамо» — «Амкал»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Овечкин тоже поучаствовал.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко устроили трешток в соцсетях перед шоу-матчем между «Динамо» и медийным клубом «Амкал». Поучаствовал в разговоре и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Что сказал Деревянко

Звезда сериала «Беспринципные» обратился к форварду тольяттинцев с вопросом, какой футбольный финт разучить: Деревянко является болельщиком «Динамо» и выйдет на поле против «Амкала».

Павел Деревянко. Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»

«Здравствуй, Артем Дзюба. Вот я скоро за «Динамо» выйду играть. Ну как играть — разрывать. А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь. Всем советы вокруг раздаешь. Ну, подскажите мне какой-нибудь финт на поле. Руками играть нельзя, это я знаю. А что еще?» — задался вопросом Павел в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ответ Дзюбы

По мнению 36-летнего футболиста, у Деревянко вряд ли выйдет какой-то из финтов, но даже у него есть шансы против медийной команды.

«Здравствуй, Паша Деревянко. Я думаю, тебе вряд ли что-то поможет в футболе, фамилия у тебя говорящая. Но вы играете против «Амкала». Думаю, даже у тебя есть шансы против них. Дорогой мой, руками не надо. Даже здесь ими ты не сможешь ничего сделать. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталанные, и это твой случай. Хорошо тебе сыграть, удачи», — заявил Артем.

Подсказка Овечкина

А капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в комментарии для «СЭ» посоветовал Деревянко бить одной левой.

«Я сейчас немножко занят — поэтому не могу снова приехать на матч «Динамо» — «Амкал». Но буду, как и всегда, болеть за бело-голубых. Что посоветую Деревянко? Паша, это проще простого — как одной левой!» — сказал Овечкин «СЭ».

Александр Овечкин. Появилось видео гола Овечкина за футбольное «Динамо»

Летом 2022 года хоккеист сам принял участие в матче «Динамо» против «Амкала», который завершился разгромом команды блогеров со счетом 5:0. Александр вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой и стал автором победного гола. После передачи Федора Смолова Овечкин забил ударом в одно касание из-за пределов штрафной.

Очередная игра между «Динамо» и «Амкалом» состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В составе столичного клуба помимо Павла Деревянко на поле выйдет двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, фигуристка Евгения Медведева.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Ослабленный наркотиками и болезнями 58-летний Майк Тайсон снова выходит на ринг — ему так нужны деньги?!
Появилось фото Сергея Галицкого с трибуны на матче Россия — Бруней
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Российский теннисист Медведев подвел итоги сезона-2024
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболев зажег за «Зенит» — сделал каждый из четырех голов. Питерцы не оставили шансов сербам

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости