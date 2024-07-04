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Сегодня, 21:50

Красичу хватило пары минут, чтобы сделать ассист! Как ЦСКА разгромил ОФК в Братском кубке

ЦСКА разгромил ОФК в матче Братского кубка
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Кристиан Бистрович и Милош Красич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Команда Николича забила четыре мяча.

Товарищеский матч
ЦСКА — ОФК — 4:0 (1:0)
Голы: Файзуллаев, 35 (1:0). Гайич, 48 (2:0). Дивеев, 54 (3:0). Бистрович, 90+4 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Круговой (Агапов, 60), Гайич (Келлвен, 50), Дивеев (Лукин, 60), Виллиан Роша (Рядно, 60), Мойзес (Риванди, 60), Жемалетдинов (Глебов, 46. Красич, 89), Зделар (Бистрович, 60), Обляков (Кисляк, 60), Файзуллаев (Мусаев, 46. Яковлев, 89), Чалов (Гайч, 60. Шуманский, 89).
4 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Возглавив ЦСКА, Марко Николич не стал проводить тактических революций. Схема та же — с тремя центральными защитниками, активными латералями, парой в центре поля и тройкой в атаке. У ЦСКА теперь есть Круговой, так что Гайич может вернуться на родную правую бровку. Ну и при такой игре фланговых защитников крайние нападающие становятся скорее инсайдами. И в роли одного из них в этой встрече выступал Жемалетдинов. Рифат остается свободным агентом, однако его участие в товарищеских матчах ЦСКА не выглядит как просмотр. Да и чего там Николичу высматривать — именно при этом тренере Жемалетдинов в «Локомотиве» выходил на свой пик. Поэтому официальное объявление о заключении контракта кажется делом времени. И чтобы его не терять, Николич потихоньку встраивает футболиста в игру команды.

Марко Николич. «Мы дружим со Станковичем, но во время дерби будем врагами!» ЦСКА представил Николича

Братский кубок проходит в отличных декорациях — летние трибуны с хорошей явкой, но, по сути, эта игра ничем не отличалась от встречи ЦСКА с «Шинником» в Новогорске на прошлой неделе. Обычный спарринг. Армейцы выглядели на голову выше соперника и старались атаковать разнообразно. Роша опасно бил головой после стандарта — вратарь ногой отбил мяч; Гайич мог забивать сам, но зачем-то решил покатить на Файзуллаева; Круговой промчался слева и от лицевой вложил мяч в ногу Чалову, однако тот под него не подстроился. Было все, кроме контратак. И тут надо сделать скидку на силу соперника — ОФК только поднялся в высший дивизион чемпионата Сербии, уровень команды соответствующий. За первую половину гости провели, по сути, только одну толковую атаку и даже забили, но там был явный офсайд. Акинфеев весь тайм стоял и слушал песни заполненной фанатской трибуны.

Во время паузы на водопой у Николича было минимум замечаний своим игрокам. Он просил лишь об одном: «Надо бить и забивать». С этим ЦСКА помог вратарь ОФК Попович, который ошибся и выкатил мяч на ногу Файзуллаеву. Наказание последовало незамедлительно.

Во втором тайме место в воротах армейцев занял Помазун. Он вернулся в ЦСКА, и новостей о возможном уходе в аренду в последнее время нет. После медиабомбы о переходе в «Атлетико» как отрезало! А еще после перерыва появился Мусаев, и уже на второй минуте своего пребывания на поле он сделал гол, прострелив на пустые ворота на Гайича. Серб, кстати, забил клубу, где начиналась его профессиональная карьера. И этот гол дорого обошелся Гайичу — когда он заносил мяч в сетку, сзади прямой ногой в него влетел соперник. В итоге потребовалась замена.

За вторым голом сразу же пришел третий — это Дивеев, придя на угловой, задавил всю оборону соперника и вбил настоящий гвоздь! Игра, результат которой в общем-то и не имел значения, была сделана, и пошли замены. О себе болельщикам напомнили вернувшиеся из аренд Гайч и Бистрович; свое время получил Риванди, который в прошлом сезоне вышел всего два раза. Иранец был близок к голу, но попал в штангу.

Ну а украшением матча стал выход 39-летнего Красича, это еще одна фишка Братского кубка. Николич выделил ему две минуты на поле и вместо каких-то тактических указаний похлопал земляка по прессу. Трибуны встретили армейскую легенду овацией. И тот успел ответить голевой передачей на Бистровича. Диктор даже объявил по-хоккейному: «С передачи Милоша Красича...»

Впереди матч с «Партизаном», в котором должен сыграть Тошич — он наверняка тоже захочет отличиться.

Футбол
ФК ОФК Белград
ФК ЦСКА (Москва)
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