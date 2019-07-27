Зинедин Зидан - после разгрома 3:7: "Я убежден, что сезон у "Реала" будет хорошим"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после поражения от "Атлетико" в матче международного кубка чемпионов (3:7) отметил, что верит в успещное выступление в новом сезоне.

– Произошло то, что мы очень плохо вошли в игру, – цитирует Marca Зидана. – Через восемь минут мы уже проигрывали 0:2. Нам не хватало всего. Особенно интенсивности, что необходимо на таком уровне. Соперник забил семь голов, что недопустимо. Это также известно игрокам, которые сейчас разочарованы. Это всего лишь предсезонная игра. "Атлетико" был лучше во всем. Больше не о чем говорить.

Мы готовимся к сезону. "Реал" должен быть 17 августа готов к первой игре в ла лиге. Мы будем мотивированы. Я не сомневаюсь в этом. "Реал" ждет хороший сезон. Я убежден. Сегодня мы не можем быть счастливы. В остальном я убежден, что у меня есть команда, которая будет бороться. Вот и все.

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