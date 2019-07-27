Жуткая травма! Шоукросс сломал лодыжку в матче с "Лестером"

Защитник "Стоук Сити" Райан Шоукросс сломал лодыжку на 39-й минуте товарищеского матча с "Лестером". 31-летний англичанин в подкате выбил мяч и неудачно приземлился на ногу.

В прошлом сезоне Шоукросс провел 36 матчей за "Стоук Сити" и забил один гол.

27 февраля 2010-го Шоукросс нанес тяжелейшую травму хавбеку Аарону Рэмси, который на тот момент выступал за "Арсенал". Валлийский полузащитник получил открытый перелом ноги.