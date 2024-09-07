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Сегодня, 15:23

«Зенит» с Соболевым отправился в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом»

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Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадры отправления команды в Казахстан, где будет сыгран товарищеский матч с «Кайратом».

На снимках видно, что новичок сине-бело-голубых Александр Соболев также присутствует в самолете вместе со своими одноклубниками.

Встреча между «Зенитом» и «Кайратом» будет сыграна в воскресенье, 8 сентября.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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