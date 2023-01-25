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Сегодня, 19:26

«Зенит» разгромил «Аль-Бидду» в товарищеском матче. Сергеев оформил хет-трик

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты ФК «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» одержал разгромную победу над «Аль-Биддой» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ — 9:0.

В составе питерской команды отметились полузащитник Густаво Мантуан, защитник Илья Кирш, хавбек Андрей Мостовой, полузащитник Зелимхан Бакаев, хавбек Александр Ерохин и защитник Вячеслав Караваев. Также хет-триком отметился нападающий Иван Сергеев.

Следующим соперником «Зенита» станет «Урал». Матч пройдет 6 февраля.

Питерская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Футбол
ФК Зенит
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