«Зенит» проведет товарищеский матч с «Уралом» в необычном формате

В среду, 27 января «Зенит» проведет контрольный матч с «Уралом» на сборах в ОАЭ, сообщает пресс-служба уральцев.

Игра начнется в 11.00 (мск) и пройдет в необычном формате. По соглашению сторон команды проведут три тайма по 40 минут вместо обычных двух по 45 минут.

После первой части сезона «Зенит» лидирует в Тинькофф РПЛ с 41 очком, «Урал» находится на 12-й позиции с 21 очком.