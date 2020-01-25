«Зенит» проиграл «Зальцбургу»

«Зенит» в товарищеском матче проиграл «Зальцбургу» (3:6). Команды сыграли три тайма по 40 минут.

Отметим, что форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин снова вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой.

Это уже вторая игра 28-летнего россиянина после того, как ФК «Сочи» объявил об аренде футболиста до конца сезона.

Товарищеский матч

«Зальцбург» (Австрия) — «Зенит» (Россия) — 6:3 д.в. (3:0, 2:3, 1:0)

Голы: Бериша, 5 — с пенальти (1:0). Рамалью, 33 (2:0). Хван Хи Чхан, 34 (3:0). Осорио, 53 (3:1). Шатов, 55 (3:2). Адейеми, 62 (4:2). Мак, 76 (4:3). Покорны, 79 (5:3). Койта, 93 (6:3).

«Зальцбург»: Станкович (Вальке, 81), Рамалью (Уоллисон, 61), Онгене (Фалльци, 61), Фаркаш (Камара, 61), Ульмер (Вебер, 61. Кристенсен, 104), Юнузович (Ашимеру, 61), Мвепу (Зейвальд, 61), Окугава (Покорны, 61. Собослои, 104), Бериша (Койта, 81), Хван Хи Чхан (Превляк, 61), Дака (Адейеми, 61).

«Зенит»: Кержаков (Рудаков, 41. Васютин, 81), Смольников (Караваев, 60), Осорио (Иванович, 60), Ракицкий (Прохин, 60), Дуглас Сантос (Жирков, 60), Шатов (Сутормин, 60), Барриос (Капленко, 60), Оздоев (Мусаев, 60), Исламхан (Мак, 60. Воробьев, 105), Дзюба (Дриусси, 60), Кокорин (Ерохин, 60).

Предупреждения: Осорио, 4. Ракицкий, 6. Кержаков, 29.

25 января. Доха. Стадион «Эспайр».