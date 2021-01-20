«Зенит» определился с заключительным соперником на сборах в ОАЭ

12 февраля «Зенит» проведет заключительный матч на втором сборе в ОАЭ против армянского «Пюника», сообщает клубная пресс-служба.

Время начала встречи на данный момент неизвестно.

Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).