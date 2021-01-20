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«Зенит» определился с заключительным соперником на сборах в ОАЭ

13:10
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12 февраля «Зенит» проведет заключительный матч на втором сборе в ОАЭ против армянского «Пюника», сообщает клубная пресс-служба.

Время начала встречи на данный момент неизвестно.

Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-01-20-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-zenit-sygraet-s-pyunikom-12-fevralya-.htm

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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