«Зенит» определился с заключительным соперником на сборах в ОАЭ
13:10
12 февраля «Зенит» проведет заключительный матч на втором сборе в ОАЭ против армянского «Пюника», сообщает клубная пресс-служба.
Время начала встречи на данный момент неизвестно.
Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-01-20-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-zenit-sygraet-s-pyunikom-12-fevralya-.htm
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