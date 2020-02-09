«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче, Дзюба оформил дубль

«Зенит» победил ЦСКА (3:2) в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Ла-Нусии.

Команда Сергея Семака проигрывала со счетом 0:2 после первого тайма. В составе армейцев отличились форвард Федор Чалов и хавбек Кристиян Бистрович.

У «Зенита» во второй половине встречи дважды забил нападающий Артем Дзюба и один гол на счету форварда Сердара Азмуна.

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«Зенит» — ЦСКА — 3:2 (0:2)

Голы: Бистрович, 22 (0:1). Чалов, 43 (0:2). Дзюба, 59 (1:2). Дзюба, 61 (2:2). Азмун, 64 (3:2).

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси (Мусаев, 80), Азмун, Дзюба.

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

9 февраля. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».