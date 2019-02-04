"Зенит" не смог обыграть "Дюделанж"

"Зенит" и "Дюделанж" сыграли вничью в товарищеском матче (0:0). Отметим, что в этом матче за сине-бело-голубых дебютировали защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос. На 32-й минуте встречи был заменен полузащитник Далер Кузяев - он получил повреждение.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Зенит" - "Дюделанж" - 0:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Кузяев (Воробьев, 32), Барриос, Маркизио, Эрнани, Дзюба, Дриусси.

"Дюделанж": Жубер (Бонфуа, 64), Йорданов (Де Соуза, 64), Премпе, Шнелль (Малгет, 46), Мелисс (Эль-Хрити, 46), Штольц (Круска, 46), Круз (Агович, 64), Покар (Перез, 46), Кения (Кутюрье, 64), Синани (Штумпф, 64), Тюрпель (Йейе, 64).

Предупреждение: Маркизио, 84.

Судья: Гальего Гамбин (Испания).

04 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион "Pinatar Arena".

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