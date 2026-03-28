Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Уведомления
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

«Зенит» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча

«Зенит» и «Кайрат» сыграют в товарищеском матче 28 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и «Кайрат» встретятся в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в субботу, 28 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Кайрат» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В сезоне-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ с минимальным отставанием от лидирующего «Краснодара» — 48 очков против 49. Казахстанский клуб занимает четвертое место после трех туров КПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Кайрат
Читайте также
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
Популярное видео
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макаллистер — о победе над Мавританией: «Это была не лучшая игра сборной Аргентины, но важен результат»

Семак: «Дуглас Сантос в числе тех, на кого Карло Анчелотти рассчитывает»
Новости
RSS RSS
Все новости