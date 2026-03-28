«Зенит» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча

«Зенит» и «Кайрат» встретятся в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в субботу, 28 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Кайрат» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В сезоне-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ с минимальным отставанием от лидирующего «Краснодара» — 48 очков против 49. Казахстанский клуб занимает четвертое место после трех туров КПЛ.