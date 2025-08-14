Футбол
14 августа, 16:08

«Зенит» и «Сьон» получили разрешение УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации на проведение товарищеского матча

Микеле Антонов
Корреспондент
Матч-агент ФИФА Жером Салбер.
Фото из личного архива

Матч-агент ФИФА и агент игроков Жером Салбер рассказал «СЭ» подробности организации товарищеской встречи между «Зенитом» и «Сьоном».

— Прежде всего нам было нужно следовать регламенту. Например, получить одобрение футбольной ассоциации, в данном случае швейцарской, и, конечно, УЕФА. Мы получили это одобрение, а затем начали согласовывать все детали, касающиеся этой игры, такие как логистика, проживание, транспорт, тренировочный лагерь, виза и многое-многое другое. Иногда это нелегко, потому что, например, раньше можно было взять частный самолет, но сейчас нет прямого авиасообщения. Нам нужно было найти план Б с регулярным рейсом. И мы его нашли. Было очень сложно, но мы справились. Поэтому мы вернемся в начале сентября.

У обоих клубов очень хорошие отношения. Президент «Сьона» — мой друг. Мы много раз встречались в прошлом, так что это человек, которого я очень уважаю. Что касается «Зенита», то я много общался со спортивным отделом, так что для меня это большая честь — получить такую возможность организовать матч между командами, — сказал Сальбер «СЭ».

В июле команды уже встречались в Петербурге: тогда со счетом 5:2 победу одержали сине-бело-голубые.

Второй матч со «Сьоном» пройдет в Санкт-Петербурге 6 сентября и начнется в 19:00 мск.

  • Бустег

    этих замерщиков ворот надо обоссать, а не матчи с ними играть

    15.08.2025

  • Bedrors Dagldian

    этож сколько денег надо было отвалить УЕФА,да и "сьону",что бы получить на это разрешение

    15.08.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    Насколько будет силен Зенит во втором матче???

    15.08.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    Дорога ложка к обеду

    15.08.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    Нашлась хоть одна страна, не испугавшаяся УЕФА!

    15.08.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    Только Зенит!!!

    15.08.2025

  • ФЕЛЛИНИ

    Вот и хорошо, вот и ладненько!

    15.08.2025

  • Sergey Krug

    Привет.Да,я захожу иногда,раз 20-30 за год)

    15.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не наговаривайте на себя понапрасну.) Я на ваших репликах вырос. :slight_smile:

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей!!

  • nampoo

    Ну история известная, у меня, видимо, некоторые проблемы со "стебом":).

    14.08.2025

  • evmeslov

  • Дмитрий Ушкачев

    Это такой стеб из середины 90-х, когда у нас поля были не полями, а ворота - не воротами. Стеб про непрофессионализм.

    14.08.2025

  • Робин из Локсли

    Это деньги стариков, вдов и сирот. ЗПРФ!

    14.08.2025

  • Max Zherbunov

    Швайцам за матч миллиард евро заплатили. Правда-правда..

    14.08.2025

  • nampoo

    Не совсем понятно, что Сергей хотел донести, но плюсик я поставил.

    14.08.2025

  • Vitamin007

    Это не клуб- это цирк имени миллера) И в хоккее- уроды! Забирайте все медали, и дайте другим играть честно!

    14.08.2025

  • Vitamin007

    Питер! Говно Ваш латинос-Зенит и никакой Семак! Минусуйте!

    14.08.2025

  • Vitamin007

    Уродцы в своем амплуа!!!

    14.08.2025

  • Sinaron

    Овнов, а ты смешной и глупый :joy:

    14.08.2025

  • Sinaron

    Номерной, ну почему же ты так примитивно пытаешься мыслить? Швейцарцев отведут в ресторан русской кухни, покатают на пароходике по Неве и скажут огромное спасибо.

    14.08.2025

  • hattabych

    Бразильцев занять надо, они же как солдаты - если делать нечего, начинают хернёй всякой заниматься. Домой не отпустишь, половина вовремя не вернётся. Вот и приходится матчи на платной основе для них организовывать

    14.08.2025

  • Бананоид

    3.14здец, макака решает кому играть в футбол, дожили

    14.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сергей привет . Неожиданно видеть на футбольной теме

    14.08.2025

  • traveller09

    Просто хочется понять причину... Для чего вот этот матч нужен? Вот правда не понимаю.

    14.08.2025

  • Sergey Sparker

    Сделали предложение от которого те не смогли отказаться? Или стоя на коленях просили? Тема не раскрыта.

    14.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Овнищев вспомни Святую Галю(Санкт-Галлен), которая свинарню отымела.

    14.08.2025

  • Кабанчик

    А когда третий и четвертый матчи со Сьоном?

    14.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А что нынче - не показуха?

    14.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пей без разрешения. Пока... Телки подучетны - времена нынче лихие, молоко скоро будет по талонам. Все в коровниках - не обессудь. А девчонку с низкой социалкой всегда найти можно - было бы лавэ.

    14.08.2025

  • ровнов

    Вопрос один, Для чего? Зенит выбирает тех, кого может обыграть?

    14.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сергей, приберегите энергию для фиксации рекордов Овечкина. Не расходуйте ее понапрасну.

    14.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Там эта семейка Константайнов заправляет еще с тех пор. Скандалисты. Они даже вроде со Швейцарской федерацией недавно судились по какому-то поводу.

    14.08.2025

  • ОstWa11

    Сьон - позор швейцарского футбола!

    14.08.2025

  • Sergey Krug

    Бог им всем судья...

    14.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Нет. Товарняк же. А тогда совсем другое. Сьону сразу гандбольные поставят.

    14.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Какое доброе лицо..... За сервелатий отрабатывает. Повар поднатужился. Мдас. :blush::fist::metal: Козырь наш мандат.....(с) Наступят времена и рюмку с телкой пропустить будет нельзя без разрешения этих гейропейских морд. Позор!:tired_face:

    14.08.2025

  • Sergey Krug

    Ворота мерить будут?...В 1997 году в 1/32 финала Кубка УЕФА «Спартак» играл против швейцарского «Сьона». В первом матче команда Олега Романцева победила 1:0, а вторая игра на «Локомотиве» закончилась вничью – 2:2. «Спартак» проходил дальше, но швейцарцы подстраховались – перед началом ответной встречи президент «Сьона» заставил комиссара матча померить ворота. Швейцарцы утверждали, что высота не соответствует норме...

    14.08.2025

  • Есть город на Неве

    чойта зачастили швейцары галимые. видна хотят от чука избавицца.

    14.08.2025

  • Millwall82

    а Фенербахче что ли нельзя было?

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Показуха, что с Европой дела налаживаются. Это на фоне ухудшения уровня жизни, повышения цен, повышения налогов и финансовых санкций, введения новых штрафов и т.п.

    14.08.2025

  • dinela

    Сьон это Барселона?Нет?Тогда с Факелом сыграйте,даю добро!

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Слюнявить будешь у бомжей на городской свалке.:point_up:?

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Гей-хаус как раз и устроишь в этой норе, а бомжи будут тебя там драть за бутылку паленой водки.

    14.08.2025

  • Dron65

    давай тебя на панель устроим, будешь сосать за бабки

    14.08.2025

  • Топотун

    Копро, приеду к тебе в Куни, дам послюнявить !

    14.08.2025

  • Топотун

    0,32

    14.08.2025

  • Топотун

    Хочу жить у тебя, в Гей-Хаусе !

    14.08.2025

  • СереХа

    Они каждый месяц играть будут?

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Так может сразу отслюнявили УЕФА? Чего размениваться на сыроедов. :man_shrugging:

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Договорюсь с директором городской свалки, чтобы разрешил тебе там пожить. Выроешь себе норку в куче отходов. :hugging:

    14.08.2025

  • pupkin-221

    Не раскрыта тема - сколько лямов евро заплатили швейцарцам за согласие сыграть матч ?

    14.08.2025

  • Топотун

    У нас сегодня прилет в центре, собираюсь к тебе, нужен стол и кров !

    14.08.2025

  • Андрей

    Газпром решил

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Топотунишка, твой левел в Ростове – городской полигон бытовых отходов. :joy:

    14.08.2025

  • Топотун

    Сьон это левел бомжей в гейропе.

    14.08.2025

