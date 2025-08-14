«Зенит» и «Сьон» получили разрешение УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации на проведение товарищеского матча

Матч-агент ФИФА и агент игроков Жером Салбер рассказал «СЭ» подробности организации товарищеской встречи между «Зенитом» и «Сьоном».

— Прежде всего нам было нужно следовать регламенту. Например, получить одобрение футбольной ассоциации, в данном случае швейцарской, и, конечно, УЕФА. Мы получили это одобрение, а затем начали согласовывать все детали, касающиеся этой игры, такие как логистика, проживание, транспорт, тренировочный лагерь, виза и многое-многое другое. Иногда это нелегко, потому что, например, раньше можно было взять частный самолет, но сейчас нет прямого авиасообщения. Нам нужно было найти план Б с регулярным рейсом. И мы его нашли. Было очень сложно, но мы справились. Поэтому мы вернемся в начале сентября.

У обоих клубов очень хорошие отношения. Президент «Сьона» — мой друг. Мы много раз встречались в прошлом, так что это человек, которого я очень уважаю. Что касается «Зенита», то я много общался со спортивным отделом, так что для меня это большая честь — получить такую возможность организовать матч между командами, — сказал Сальбер «СЭ».

В июле команды уже встречались в Петербурге: тогда со счетом 5:2 победу одержали сине-бело-голубые.

Второй матч со «Сьоном» пройдет в Санкт-Петербурге 6 сентября и начнется в 19:00 мск.