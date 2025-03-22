«Зенит» и БАТЭ провели акцию в поддержку людей с синдромом Дауна

«Зенит» и БАТЭ провели акцию в поддержку людей с синдромом Дауна.

Совместная инициатива российского и белорусского футбольных клубов, получившая название «На поле все равны», была приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна, который во всем мире отмечают 21 марта.

В субботу, 22 марта перед началом товарищеского матча между командами капитаны обоих клубов вывели своих игроков на матч в специальных повязках, выполненных в стилистике акции, а дети с синдромом Дауна выйдут в сопровождении судей. Специальными участниками акции «На поле все равны» стали защитник сине-бело-голубых Нино и его сын Антонио с синдромом Дауна.

«Считаю, что этот день очень важен, как и вообще внимание к этой категории людей. Для меня этот день — это призыв ко всем внимательно посмотреть на детей — и не только детей — с синдромом Дауна и понять, что они могут быть счастливы», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Нино.

Кроме того, перед матчем на «Газпром Арене» открылась выставка «Не солнечные», которая расскажет и покажет жизнь и футболистов команды «47 в игре», которая стала партнером акции.

Совместная акция «Зенита» и БАТЭ стала частью масштабного социального проекта «Клуб добрых дел», посвященного 100-летнему юбилею клуба.