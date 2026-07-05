В воскресенье, 5 июля, «Зенит» и «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата встретятся в рамках товарищеского матча. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Также прямой эфир будет на странице в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зенит» — действующий чемпион России. «Химнасия» занимает 11-е место в группе А аргентинской примеры.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 26 июля. В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Акрона».