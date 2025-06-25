Футбол
25 июня, 18:00

«Зенит» — «Црвена Звезда»: дата и время начала товарищеского матча

«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют в товарищеском матче 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» из Санкт-Петербурга и «Црвена Звезда» из Белграда сыграют в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в воскресенье, 29 июня. Встреча пройдет на олимпийском стадионе «ФИШТ» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам сезона 2024/2025 сине-бело-голубые набрали 66 очков и финишировали на второй строчке РПЛ. Команда из Белграда — чемпион Суперлиги Сербии сезона 2024/2025.

