«Зенит» из Санкт-Петербурга и «Црвена Звезда» из Белграда сыграют в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в воскресенье, 29 июня. Встреча пройдет на олимпийском стадионе «ФИШТ» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам сезона 2024/2025 сине-бело-голубые набрали 66 очков и финишировали на второй строчке РПЛ. Команда из Белграда — чемпион Суперлиги Сербии сезона 2024/2025.