«Зенит» разгромил корейский «Чонбук Моторс», Педро отличился во втором матче подряд

«Зенит» в товарищеском матче разгромил «Чонбук Моторс» из Южной Кореи — 5:1. Игра проходила в рамках первого учебно-тренировочного сбора команды в ОАЭ.

У победителей во втором матче подряд забил новичок команды 17-летний Педро, также отличились Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев. У корейской команды единственный гол забил Сын Хо Бэк.

В следующем матче на сборе в ОАЭ «Зенит» 27 января сыграет с «Уралом».

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Чонбук Моторс» (Корея) — 5:1 (1:1)

Голы: Кассьерра, 22 (1:0). Ли Юн Джэ, 27 (1:1). Педро, 58 (2:1). Сергеев, 66 (3:1). Мантуан, 70 (4:1). Бардачев, 74 (5:1).

«Зенит»: Адамов (Кержаков, 46), Караваев (Дуглас Сантос, 46), Марио Фернандес (Родригао, 46), Алип (Бардачев, 46. Черный, 82), Эракович (Сутормин, 46), Мостовой (Ахметов, 46. Васильев, 82), Барриос (Вендел, 46), Клаудиньо (Ду Кейрос, 46), Коваленко (Сергеев, 46), Кассьерра (Педро, 46), Артур (Мантуан, 46).

Предупреждение: Барриос, 32.

24 января. Абу-Даби. Стадион «Sheikh Zayed».